Cette paire de « Crocs » Balenciaga est déjà en rupture de stock à New York

Pas de chance. Disponible en pré-commande pour la modique somme de 1035 $ depuis ce jeudi 1er février, le modèle de Crocs revisité par la marque de luxe Balenciaga est déjà en rupture de stock sur le site de l'enseigne new-yorkaise Barney's.

Les dénommés "Foam" (en français, "mousse") sont une version améliorée des traditionnels sabots en plastique. Le directeur artistique géorgien de la marque italienne, Demna Gvasalia, a simplement ajouté dix centimètres de compensation à leur talon. Comme sur le modèle original, qui coûte autour de 53 $, il est là aussi possible d'y accrocher des pin's.

Cette paire de chaussures avait beaucoup fait réagir, lors de leur présentation à la fashion week printemps-été de Paris, le 1er octobre 2017. Malgré les réactions partagées, il semblerait qu'elles aient déjà trouvé un certain public à New York. Dommage pour celles et ceux qui n'ont pas pu s'en procurer à temps. Toujours est-il qu'elles devraient être disponibles dans d'autres points de vente, dans le monde et sur le site internet de Balenciaga, au printemps 2018.

Cette nouvelle devrait réjouir la marque qui traverse une période difficile depuis quelques années. Après la chute de ses actions de 40% en 2013, cette dernière avait du réduire ses effectifs de 200 salariés l'année d'après. En 2018, 160 points de vente devraient fermer.