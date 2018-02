Valérie Roberts fouillera dans le cellulaire des artistes

Quelle bonne idée que cette nouvelle émission de VRAK intitulée Dans ton cell, en cette ère où le téléphone intelligent est devenu presque aussi vital que l'eau potable!

Curieux et «potineux» de toute nature, soyez au rendez-vous dès le 25 avril. Valérie Roberts sera l'animatrice de ce nouveau magazine «un peu techno, un peu geek, mais toujours comique», dit-on, qui devrait révéler beaucoup de secrets sur nos personnalités préférées.

Flanquée de son acolyte Julien Corriveau (Les Appendices, ALT), Valérie Roberts fera littéralement «l'autopsie» des cellulaires de ses invités. Applications favorites, nombre de selfies croqués dans une journée, chansons écoutées en boucle, personnes contactées par messages-textes : les vedettes ne pourront plus rien nous cacher, leur appareil parlera pour elles! Au-delà des publications Instagram partagées au vu et au su de tous, le radar de Valérie Roberts et de Julien Corriveau promet d'être sans pitié!

Plusieurs artistes ont déjà accepté de jouer le jeu de Dans ton cell. La présence de Véronique Cloutier, Pier-Luc Funk, Jay du Temple, Sophie Nélisse, Olivier Dion et Pierre Hébert est ainsi déjà officialisée.

Des chroniqueurs se chargeront d'apporter un contenu complémentaire un peu plus informatif à Dans ton cell. Ada Kraszczynski, Jean-François Gagnon, Katrine Duhaime et David Beaucage discuteront donc d'applications à la mode, de gadgets et de tendances liés à nos précieux joujoux mobiles.

Dans ton cell est une production de KOTV. La première saison comptera 10 épisodes de 30 minutes, dont le tournage commencera bientôt, et VRAK a déjà arrêté la case-horaire du mercredi, à 17h, pour y loger ce nouveau concept. La semaine dernière, la chaine annonçait aussi l'arrivée prochaine, sur ses ondes, de #5Règles, un petit guide mieux-être humoristique animé par Tatiana Polevoy, qu'on découvrira à compter du 17 avril.

