PETA somme les tortues ninja de devenir végans

Le réseau Nickelodeon lancera en septembre un nouveau dessin animé mettant en vedette Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphael intitulé Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles.

Toujours à la recherche d'une opportunité de faire passer son message, l'organisme de défense des droits des animaux PETA veut inciter les producteurs de cette nouvelle série à réintroduire les quatre héros à carapace comme végans.

Une lettre a été envoyée en ce sens à Nickelodeon par Lauren Thomasson, une coordonnatrice de projet en charge de la représentation des animaux au cinéma et à la télévision.

Bien au fait que les tortues ninja se nourrissent essentiellement de pizza, Thomasson veut que le quatuor ingurgite des pizzas végans et que Nickelodeon suive le courant et partage les valeurs de l'organisme à ses téléspectateurs - petits et grands.

Je suis convaincue que les tortues voudraient contribuer à sauver la vie d'autres animaux. Lauren Thomasson

«La génération Z consomme déjà 57 % plus de tofu et 550 % plus de produits sans lactose que les milléniaux», explique-t-elle. «Ce que cela singifie pour les amateurs de pizza humains et reptiliens? Plus de 40 chaînes de restaurants à travers le pays proposent désormais des fromages végans dans leur menu et offrent des garnitures n'étant pas liées à l'exploitation ou la mort d'un animal.»

Reste à voir si Nickelodeon se soumettra aux demandes de l'organisme, reconnu pour mener son combat de manière souvent insolite.

En attendant, Rise of the Mutant Ninja Turtles proposera déjà un changement significatif en mettant en scène la première April O'Neil afro-américaine de l'histoire de la franchise.

À voir également :