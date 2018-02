Le requin de gauche du Super Bowl explique enfin sa performance avec Katy Perry

Le requin de gauche lors de la performance du Super Bowl de Katy Perry en 2015 avait fait fureur. Célèbre pour n'avoir pas suivi la chorégraphie avec le requin de droite, il avait volé la vedette.

Devenue un héros d'internet, la raison de cet hilarant cafouillage demeurait inconnue.

On the eve of Superbowl weekend, I think we can all heed a little advice from #LeftShark himself: "You don't have to be perfect. Nobody has to be perfect in life." #ThursdayThoughts#phdchat#AcademicTwitterpic.twitter.com/PI9Rw0QZGF