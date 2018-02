La nouvelle édition du Monopoly s'adresse aux tricheurs

Vous avez toujours aimé dérober de l'argent à la banque lorsque personne ne regarde? Avec la nouvelle édition du Monopoly, il sera possible de tricher sans déroger aux règlements!

En effet, Hasbro lancera bientôt la première édition « spéciale tricheurs » du jeu de table.

Dans une entrevue donnée à Business Insider, le vice-président de Hasbro Jonathan Berkowitz a annoncé la sortie de la nouvelle version du jeu. « Il est temps de donner aux fans ce qu'ils ont toujours voulu », a-t-il affirmé.

Le jeu de société sera disponible au Canada dès la première journée d'août au coût de 29,99$, rapporte CTV News.

Le but demeure de terminer la partie avec le plus d'argent, mais en trichant. Les règlements sont élastiques. Il sera possible de voler de l'argent, de ne pas payer son loyer et de sauter des cases. Des objectifs de triche seront aussi fixés par des cartes. Du moment que personne ne regarde, tout est possible!