Être debout plutôt qu'assis peut permettre de perdre jusqu'à 5 livres par année

Être debout six heures durant la journée plutôt qu'être assis pourrait entraîner une perte de poids.

Selon une étude publiée dans l'European Journal of Préventive Cardiology mercredi, les personnes pesant 140 livres pourraient perdre jusqu'à 20 livres en quatre ans.

Les résultats démontrent qu'être debout permet de brûler 0,15 calorie supplémentaire par minute par kilogramme plutôt qu'être assis. En restant debout, un adulte de 140 livres pourrait augmenter sa dépense énergétique de 54 calories par jour, explique le Time.

« Être debout brûle non seulement plus de calories, mais est également synonyme d' activité musculaire supplémentaire qui aura un impact sur la diminution du taux de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, et de diabète. Cela revient à dire que les avantages de la position debout vont plus loin que le seul contrôle du poids », a expliqué dans l'étude Francisco Lopez-Jimenez, auteur principal de la publication.

Les adultes canadiens passent en moyenne 75% de leur temps d'éveil à des activités sédentaires. Les heures prolongées en position assise sont directement reliées à l'obésité, aux maladies cardiaques et au diabète, rapporte CTV News.

L'effet serait amplifié si la position verticale était jumelée à de la marche. Rester debout présente des risques potentiels en raison de la pression prolongée sur les muscles et les vaisseaux sanguins, soulignent par ailleurs les chercheurs.

Les chercheurs ont analysé les résultats de 46 études qui incluent 1 184 d'hommes et de femmes de différents pays.

