Cette vidéo a totalement affolé les fans de Game of Thrones

Les fans devront attendre 2019 pour connaître la fin de leur série favorite, lors de la huitième et dernière saison. Mais grâce à une vidéo partagée par un certain Steven McAuley sur Facebook (voir ci-dessus), ils ont pu avoir quelques nouvelles du show de HBO.

Sur la vidéo datant du 31 janvier et tournée à Moneyglass en Irlande, qui accueille le décor de Winterfell, le château de la maison Stark, on peut voir un bâtiment en flamme, sur le lieu de tournage.

Quelques jours plus tôt, le 26 janvier, un photographe avait assisté (de très loin) au tournage d'une scène de bataille.

Big night of filming for #GOT8 tonight 26/1 at the Winterfell Set Moneyglass N.Ireland 200+ extras in a big battle scene. This was awesome to see tonight.