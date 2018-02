10 activités familiales pour vivre pleinement l’hiver à Québec

Déjà la moitié de l'hiver est dernière nous, mais les idées manquent pour divertir les enfants et sortir en famille ? Pas question de s'encabaner! La région de la Capitale-Nationale déborde d'activités sportives, originales et divertissantes, pour que petits et grands s'amusent pleinement durant la saison froide. Voici dix activités extérieures à faire à proximité de Québec dès maintenant!

Vivre le Carnaval de Québec

Jusqu'au 11 février, le plus grand carnaval d'hiver au monde bat son plein à Québec. Défilés de nuit, glissades sur glace, séance de patinage avec Bonhomme, etc. : les activités familiales ne manquent pas et le site Le Monde de Bonhomme (parc de l'Esplanade) est entièrement dédié aux tout-petits. À noter que l'effigie n'est pas requise pour les moins de 8 ans.

Dormir à l'Hôtel de glace

Après une journée au Village Vacances Valcartier, - et avoir « courageusement » dévalé sur une chambre à air l'Everest ! -, prolongez votre séjour à l'Hôtel de glace, qui est construit sur le site. Vous pouvez le visiter, glisser avec les enfants et prendre un cocktail dans un verre de glace, ou encore vivre l'expérience ultime en dormant sur place!

Pêcher au Village Nordik

Pour la troisième année, la pêche blanche a repris dans le bassin Louise du port de Québec. Jusqu'au 11 mars, le Village Nordik accueille petits et grands afin d'initier la population à la pêche sur glace. C'est une saison qui s'annonce excellente avec une épaisseur de glace variant de 16 à 18 pouces, un record jamais atteint à ce jour, indique l'organisation. Parmi les nouveautés, un nouvel espace familial, nommé l'Île du petit pêcheur, comprend un bassin de pêche spécialement conçu pour faciliter la prise de poissons par les enfants.

S'émerveiller au Festi lumière

Une visite à l'Aquarium du Québec est toujours magique. Surtout à la tombée du jour, alors que s'illuminent les 500 000 lumières au DEL du parcours Festi lumière, devenue un incontournable pour les familles. Les samedis soirs, le site extérieur de l'Aquarium se transforme en une forêt enchantée, avec des projections lumineuses et des jeux gonflables pour divertir les tout-petits.

Patiner en ville

Ça patine en ville! Au cœur de la ville, la célèbre patinoire de place d'Youville est un lieu prisé pour patiner en famille. On aime aussi cumuler les tours de l'anneau de glace des plaines d'Abraham ou encore se prendre pour un joueur de hockey professionnel sur la patinoire de la place Jean-Béliveau, nouvellement aménagée sur le site extérieur du Centre Vidéotron.

Glisser sur la terrasse Dufferin

Ça glisse en ville ! Plus précisément sur la terrasse Dufferin où les glissades plus que centenaires font toujours le plaisir des touristes et des familles de la région. Mais attachez votre tuque ! Assis sur une traîne sauvage en bois, vous pourrez atteindre une vitesse allant jusqu'à 80 km/heure!

Faire un géo-rallye dans le Vieux-Québec

À l'aide d'un GPS et d'une feuille de route, habillés chaudement, on part à la découverte des histoires, des anecdotes et des charmes du Vieux-Québec sous la neige lors d'un géo-rallye de l'Îlot des Palais. Sur notre chemin, on remarque les caches réelles et virtuelles qui font référence aux différentes époques. À faire en famille ou entre amis.

Parcourir la chute Montmorency en raquettes

Pas besoin de rouler de dizaines de kilomètres pour faire de la raquette! Le parc de la Chute-Montmorency est situé à quelques minutes de la ville de Québec. Entre fleuve et falaises, avec ses 83 mètres de hauteur, l'imposante chute Montmorency domine le paysage. On parcourt l'anse du parc à pied ou en raquettes : les sentiers, d'une longueur de 3 km, sont faciles d'accès et adaptés pour les enfants. Il est d'ailleurs possible de louer des raquettes au Manoir Montmorency. À noter que l'ascension du pain de sucre n'est pas permise.

Skier à proximité

La région de Québec est pour plusieurs le paradis des sports de glisse en famille, notamment en raison de la proximité de plusieurs stations de ski faciles d'accès et adaptées à tous les niveaux. C'est le cas notamment du Relais de Lac-Beauport, de la Station touristique Stoneham et du Mont-Sainte-Anne. Le plus : ces deux dernières offrent une piste d'apprentissage gratuite pour les minis... et les plus grands!

Se balader en traîneau à chiens

Voilà une activité à expérimenter au moins une fois dans sa vie. Ou plusieurs fois! Diriger un attelage de chiens nordiques à travers la forêt et les sentiers enneigés avec Aventure Inukshuk séduira assurément tous les membres de la famille. Il est d'ailleurs possible de participer à la balade, bien emmitouflés dans le traîneau dès l'âge de 2 ans (gratuit pour les 2 à 5 ans). L'aventure se termine ensuite par un chocolat chaud et quelques câlins aux chiots de la pouponnière.