Les meilleurs aliments pour stimuler votre système immunitaire

En plein hiver, pas facile de se tenir loin des maladies et de rester en bonne santé. Afin d'y parvenir, on peut toutefois stimuler son système immunitaire.

L'un des meilleurs moyens pour y parvenir est d'inclure dans son alimentation quotidienne des aliments stimulant le système immunitaire. Voici neuf excellents aliments pour y arriver, sans ordre particulier.

Restez en bonne santé et mangez bien!

1. Poivrons rouges

bell pepper isolated

Les poivrons de couleur rouge sont une excellente source de vitamine C - mieux que les oranges. Heureusement, ils sont aussi sucrés que les agrumes. Faites le plein aussi souvent que possible pour rester en bonne santé.

2. Agrumes

Citrus fruits arranged of a wooden table.

Vitamine C, vitamine C, vitamine C! Mangez des pamplemousses, des oranges, des clémentines, ils vous procureront une bonne dose de cette fameuse vitamine.

3. Ail

Close up of purple garlic bunch

L'ail contient du sélénium, qui semble avoir un effet puissant sur le système immunitaire. Comme l'ail s'ajoute dans tous les repas, il n'y a aucune raison pour ne pas en manger davantage.

4. Soupe au poulet

Top view of chicken soup - broth on wooden table with vegetable.

Ne sous-estimez jamais les pouvoirs réparateurs de la soupe au poulet maison. Si vous commencez à vous sentir moins en forme, préparez-vous un bol de soupe afin de vous sentir rapidement rétabli. Vous manquez de temps? Une soupe en canne du magasin peut faire le travail...

5. Brocolis

Broccoli in a pile on a market

Ce légume est chargé de vitamines A et C, ainsi que du glutathion, un antioxydant. Il n'est pas étonnant que votre mère vous ait toujours dit de les manger!

6. Amandes

Almonds in wooden bowl on wooden table background

Ces noix sont riches en vitamine E et peuvent aider à combattre les infections. Une poignée d'amandes devrait faire l'affaire, mais vous pouvez aussi en insérer dans vos repas!

7. Curcuma

Shutterstock

Cette épice jaune pourrait ne pas être le super aliment que plusieurs espéraient, mais certaines preuves montreraient que le curcuma peut aider à combattre un rhume. Cette épice donne un excellent goût au café au lait.

8. Épinards

Fresh spinach on rustic wooden backgroundFresh spinach on rustic wooden background

On ne définit pas cet aliment vert comme un super-aliment sans raison. Il déborde de fer, de folate, de fibres, d'antioxydants et de vitamine C. Mangez tous les épinards que vous pouvez!

9. Yogourt

Two jars of natural yoghurt

Les probiotiques sont vos meilleurs amis quand il s'agit de rester en bonne santé. Naturellement trouvés dans les yaourts, les probiotiques sont des alliés parfaits pour un déjeuner sain, et peuvent aussi aider à contrer le rhume.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.