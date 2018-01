La croissance de la majorité des secteurs industriels permet une hause de 0,4 % du PIB

Le produit intérieur brut réel a augmenté de 0,4 pour cent en novembre en raison de la croissance de la majorité des secteurs industriels, 17 des 20 secteurs ayant affiché une hausse, a annoncé mercredi Statistique Canada.

Les industries productrices de biens ont connu une croissance de 0,8 pour cent, après avoir enregistré une baisse de 0,5 pour cent en octobre. Cette hausse en novembre était essentiellement concentrée dans les secteurs de la fabrication et de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz, en partie en raison de rétablissements de capacité de production.

Parallèlement, les industries productrices de services ont affiché une croissance de 0,3 pour cent, principalement attribuable aux secteurs des services immobiliers et des services de location et de location à bail, du commerce de gros et du commerce de détail.

Le secteur de la fabrication a enregistré une hausse de 1,8 pour cent en novembre.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a augmenté de 0,5 pour cent en novembre, après avoir reculé de 1,1 pour cent en octobre.

Après avoir inscrit une hausse de 1,2 pour cent en octobre, le commerce de détail a crû de 0,6 pour cent en novembre, sous l'effet des hausses observées dans 7 des 12 sous-secteurs.

Le secteur de la construction a inscrit une légère hausse de 0,1 pour cent.