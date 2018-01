BIEN-ÊTRE

Elle raconte comment elle est tombée amoureuse d'un sans-abri

Ils se sont rencontrés sur un banc et ne se sont plus quittés. Emmy Abrahamson a rencontré Vic Kocula pendant un voyage à Amsterdam en 2006. La jeune femme qui attendait une amie pour aller dîner ne s'attendait pas à rencontrer l'amour de sa vie sous les traits de ce sans domicile fixe à l'apparence défaite. La discussion à peine engagée, elle est pourtant tombée sous le charme de cet homme qui "ne sentait pas très bon" mais avait les "plus beaux yeux marrons qu'elle n'avait jamais vu." Ils sont désormais mariés et parents de deux enfants. Et le récit de leur rencontre passionne les médias et les chaînes de télé qui les invitent sur leurs plateaux depuis quelques jours.