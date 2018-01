Du gras en masse au lancement de la Semaine de la poutine 2018

Foodies montréalais et amateurs du trio patates, fromage, sauce brune se sont réunis mardi pour célébrer le lancement de la Semaine de la poutine qui se déroule du 1er au 7 février à Montréal et Québec.

Cette année encore, de nouvelles recettes de poutines ont été créées dans quelques dizaines de restaurants, et les meilleures seront couronnées par... roulement de tambour... vous, le public. Les mangeurs de pout' peuvent voter pour leur version préférée via le site web de La Poutine Week.

On a eu l'occasion de goûter à celle du restaurant portugais Campo au chorizo, porc grillé, et fromage São Jorge, mardi soir, et on peut dire qu'elle fait déjà partie de nos préférées de l'édition 2018.

Voyez tout le beau monde présent au lancement :

Voici la liste des restaurants participants à Montréal :

Lola Rosa

Le Birdbar

Monsieur Restaurant + Bar

Le Gras Dur

Brasseur de Montréal

Broue Pub Brouhaha

Pub McCarold

Le P'tit Creux du Plateau

Le Smoking BBQ

La Belle Tonkinoise

Chez Chose

Dirty Dogs

Banquise

El Gordo

Le Blind Pig

La Champagnerie

Les Enfants Terribles

La Bêtise

Campo

Taverne F par Ferreira

Rubs American BBQ

Les Rôtisseries Pire Piri

Mange-moi

Medley Simple Malt

Deville Dinernar

Reuben's Deli and Steakhouse

Le Centre Sheraton Montréal

Paulo et Suzanne

Fabergé

Le Trèfle

La Brasserie Saint-Denis

Burrito Revolucion

Confortable

The Halal Guys Montreal

Dame Tartine

Blumenthal

Hà

Dirty Pizza

GRILLNGO

Taboo Cuisine Rebelle

Thursday's

L'Oeufrier

Ye Olde Orchard Pub

Découvrez quelques poutines en compétition en 2018 :