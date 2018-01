ARTV se souvient de Jacques Languirand

En guise de dernier hommage à Jacques Languirand, ARTV consacre l'épisode de ce soir de sa série Lumière sur... au chevronné animateur qui nous a quittés la semaine dernière.

En plus de revenir sur son colossal règne de 43 ans à la radio de Radio-Canada, où il a animé l'emblématique émission Par 4 chemins pendant toutes ces années, Lumière sur... trace un portrait global en 60 minutes de la carrière du communicateur, qui a également touché les métiers de comédien, dramaturge, écrivain, journaliste, metteur en scène et professeur.

Amoureux des livres et impliqué dans sa communauté, Jacques Languirand était de surcroît intéressé par l'ésotérisme et la spiritualité, et toujours sensible à la condition humaine.

Chaque semaine, Lumière sur... braque ses projecteurs sur une personnalité en particulier pour mettre en relief la richesse de son parcours, avec les souvenirs de l'être en question. En janvier, Jean-Luc Mongrain et le pianiste Oliver Jones ont aussi reçu leur coup de chapeau.

Lumière sur... Jacques Languirand, ce soir, mercredi 31 janvier, à 19h, à ARTV. En rediffusion samedi 3 février, à 6h, et lundi 5 février, à 4h et 11h. L'émission pourra également être revue sur Tou.tv.

