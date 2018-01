Xavier Dolan annonce «Matt & Max», son huitième long métrage

Depuis son premier film, J'ai tué ma mère, sorti en 2009, Xavier Dolan n'a pas chômé. À 28 ans, le cinéaste québécois sort cette année The Death and Life of John F. Donovan et prépare déjà son huitième film, selon ses confidences au Hollywood Reporter, dévoilées ce mardi 30 janvier.

Selon le journal, le scénario a été bouclé ce mois-ci, et Xavier Dolan devrait le tourner cet automne. «Ce sera un mélange de Tom à la ferme, pour son côté esthétique, et de l'esprit et l'énergie de Mommy», a annoncé le réalisateur.

Matt & Max, «un drame francophone mettant en scène une bande de copains d'une vingtaine d'année», devrait voir le jour en 2019. L'homosexualité sera un thème central de ce long métrage. Le film sera tourné au Québec et des amis de Xavier Dolan formeront la distribution. Le cinéaste jouera le personnage de Max et souhaiterait qu'Anne Dorval, une de ses actrices emblématiques, incarne sa mère.

En attendant, The Death and Life of John F. Donovan, son dernier film au casting quatre étoiles (Jessica Chastain, Kit Harrington, Susan Sarandon, Natalie Portman...) prendra l'affiche au courant de l'année 2018.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

