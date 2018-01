Un défilé de bikini dans un avion fait scandale au Vietnam

Un défilé de jeunes filles en bikini, le tout en plein air. Voici à quoi ont eu droit les joueurs de l'équipe de football vietnamienne des moins de 23 ans. Alors de retour de Chine et d'un tournoi qu'ils ont perdu en finale face à l'Ouzbékistan, les jeunes footballeurs ont pu rentrer dans leur pays grâce à un vol spécialement affrété par la compagnie low-cost locale VietJetAir.

Un avion qui, en plus d'avoir été privatisé pour toute l'équipe et son staff, s'est rapidement transformé en catwalk pour de jeunes mannequins en bikini. Alors une fois la carlingue posée sur le tarmac de l'aéroport de Hanoï et les premières images du défilé postées sur internet, la polémique a très rapidement enflé, jusqu'à forcer la direction de la compagnie à s'excuser publiquement.

"La décision de Vietjet était vraiment grossière, de très mauvais goût et offensante pour l'équipe, les fans et même ses passagers", s'indignait sur Facebook, parmi une foule d'internautes, Nguyen My Linh rapporte par exemple l'AFP.

Polémique au #vietnam où l'équie de #football, pourtant battue au Championnat d'Asie de football des moins de 23 ans (#U23) a eu droit à un défilé de #bikini dans l'#avion de retour de @vietjetair ...#sportpic.twitter.com/Of3MENFbH8 — Claude Fouquet (@ClaudeFP) 29 janvier 2018

"La PDG de VietJet s'excuse après avoir accueilli les joueurs de l'équipe de foot U-23 vietnamienne avec un défilé de bikinis."

Dans un communiqué posté sur la page Facebook de VietJet, la PDG de la compagnie aérienne Nguyen Thi Phuong Thao a présenté ses excuses, assurant même que le défilé n'était pas prévu, mais qu'il s'agissait en fait d'une "célébration impromptue préparée par les organisateurs du voyage." Il a précisé que "le personnel concerné" avait été sanctionné.

Cette publication a depuis été effacée du compte Facebook de la compagnie. Pour rappel, en 2012, cette même compagnie aérienne avait suscité la polémique des internautes après un défilé similaire de jeunes filles en bikini.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.