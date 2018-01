L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec souffle ses 50 bougies cette année et a prévu pour l'occasion une tralée d'activités gourmandes pour célébrer son savoir-faire avec les Québécois.

Une vingtaine de personnalités connues dont d'anciens élèves participeront sporadiquement aux différents événements. Parmi les ambassadeurs connus, on compte Bob Le Chef, Danny St-Pierre, Ricardo, Hakim Chajar, Helena Loureiro, Marie-Fleur St-Pierre, Martin Juneau ou encore Soeur Angèle.

Les personnalités présentes au lancement de la programmation.

À ne pas manquer

Les foodies de la Belle Province sont dans un premier lieu invités à participer aux Grandes portes ouvertes (gratuites) de l'institution le samedi 10 février prochain de 10h à 16h. Visite guidée, dégustations, démonstrations, et conférences sont au programme.

L'ITHQ aura aussi tout spécialement pour son 50e anniversaire une place importante lors de Montréal en lumière (du 22 février au 4 mars) qui a pour thème cette année le partage du savoir.

Un circuit gastronomique nommé « L'ITHQ en vedettes » est prévu le 1er mars permettant aux convives de visiter l'établissement en cinq lieux et cinq services, un plat par lieu visité. Marie-Fleur St-Pierre, Martin Juneau, Danny St Pierre, Ann-Rika Martin et Jonathan Lapierre-Réhayem s'occupent du menu. Un repas six services avec des accords vins et bières est également prévu au Restaurant de l'ITHQ en plus d'une panoplie d'ateliers sur des cuisines du monde.

Ce n'est pas reposant avoir 50 ans pour l'ITHQ. Elle recevra encore le 3 juin à l'occasion de la finale de la compétition culinaire La Tablée des Chefs.

Les camps culinaires estivaux reviennent à l'Institut dès juin pour le bonheur des apprentis cuisiniers de 10 à 15 ans. En une semaine, ils pourront apprendre plusieurs astuces utiles derrière les fourneaux.

Tout au long de l'année

Depuis déjà un certain temps, il était possible d'être élève d'un jour en s'inscrivant aux divers Ateliers SAQ par ITHQ, mettant souvent de l'avant les accords mets et vin ou alcool. Pour le 50e, des sessions spéciales avec des chefs connus sont au programme. Sœur Angèle et Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ, casseront la glace en février avec un atelier sur la cuisine italienne.

Le Restaurant de l'ITHQ au rez-de-chaussée ajoutera au menu un plat Signature 50e différent chaque saison. L'Hôtel de l'ITHQ, lui, propose aux clients de dormir chez eux au même prix que la première fois qu'ils ont séjourné chez eux, peu importe l'année. Si votre première visite remonte à 1976, ça ne devrait pas coûter cher!

