Les tweets du Fonds TELUS font réagir mais pas pour les bonnes raisons

Les tweets du @FondsTELUS font beaucoup réagir les internautes sur Twitter mardi après-midi.

Le pendant francophone de @TELUSFund semble être alimenté par le contenu anglais envoyé dans l'outil traduction de Google avant d'être publié dans un français à la syntaxe douteuse. On vous laisse en juger:

Disons que la twittosphère a fait savoir à TELUS sa façon de penser sur comment ce compte est géré, et pas de main morte.

"What should I tell them, boss"

"Stressed? No no, don't freak out"

"Ok boss!"

*2 minutes plus tard*

"Stressé nono? Ne monstre pas dehors"