Quel rapport les Québécois entretiennent-ils avec l’argent?

Après exactement quatre ans en ondes, et en cinq saisons au total, l'efficace magazine de consommation de Télé-Québec, Ça vaut le coût, célèbre ce lundi, le 29 janvier, sa 100e émission.

Pour l'occasion, l'animatrice Marie-Soleil Michon et son équipe dévoileront les résultats d'une étude fort à propos et tout à fait en lien avec le contenu de Ça vaut le coût, portant sur le rapport des Québécois avec l'argent, et réalisée par Léger Recherche Stratégie Conseil.

Un sondage a ainsi été mené auprès de 1000 Québécois et Québécoises l'automne dernier, dans le but d'évaluer leur situation financière et leurs habitudes d'achats. Les personnes interrogées devaient notamment se décrire comme économes ou dépensières et réfléchies ou impulsives, révéler s'il leur arrive parfois de ne pas pouvoir payer en entier le solde de leur carte de crédit, détailler ce qu'elles feraient si elles héritaient tout à coup d'un montant de 5000 $, et avouer s'il leur est déjà arrivé de payer comptant pour éviter de payer les taxes. On peut déjà jeter un œil aux résultats détaillés de la petite enquête ici.

Il sera également question, lors de cette 100e édition de Ça vaut le coût, des dessous de l'industrie de la mode québécoise et des dépenses à l'épicerie.

«On pense chacune des émissions précisément pour les consommateurs, a affirmé Marie-Soleil Michon dans un communiqué. Depuis le début de Ça vaut le coût, nous avons offert à nos téléspectateurs près de 400 reportages et capsules très variés qui, on l'espère, facilitent leur quotidien. Maintenant, pour notre 100e émission, nous étions curieux de découvrir où se situent les Québécois en matière de consommation.»

Ça vaut le coût, une production de la boîte Fair-Play, remportait en 2016 le prix de l'Office de la protection du consommateur.

Ça vaut le coût, lundi, 19h30, à Télé-Québec. Les différents reportages et capsules peuvent être vus et revus sur la page web de l'émission.

