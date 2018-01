Logic passe un message pendant sa performance aux Grammy

Dimanche soir, aux Grammy, Logic a profité de sa performance avec la chanson 1-800-273-8255 pour adresser les commentaires désobligeants du président des États-Unis Donald Trump par rapport aux «pays de merde».

Vers la fin de sa chanson, Logic, qui est métis, a dit «les Noirs sont magnifiques, la haine est affreuse.»

«À tous les beaux pays remplis de culture, de diversité, et de milliers d'années d'histoire: vous êtes beaux, vous n'êtes pas des pays de merde», a-t-il lancé. «Je vous dis de nous emmener tous vos immigrants, qu'ils soient fatigués ou pauvres. Ensemble nous pouvons bâtir non seulement un meilleur pays, mais un monde destiné à être uni.»

Si son commentaire a fait réagir le public, qui lui a donné une ovation debout, il a toutefois été censuré par CBS, selon David Mack, un journaliste à BuzzFeed News.

Here's Logic being censored on CBS as he says, "To all the beautiful countries filled with culture, diversity, and thousands of years of history: you are beautiful, you are not shitholes" pic.twitter.com/D4Vjy7moyS — David Mack (@davidmackau) 29 janvier 2018

Cynthia Littleton, reporter à Variety, a noté sur Twitter que «cette chanson a été répétée vendredi, mais sans la ligne à propos des «pays de merde»», explique-t-elle sur Twitter.

Standing ovation all the way in the cheap seats to Logic's reference to "you are not a shithole" during his anti suicide song performance. That song was rehearsed on Friday but not with shithole line. #grammys — Cynthia Littleton (@Variety_Cynthia) 29 janvier 2018

Même avec la censure, le commentaire de Logic a fait son effet, tellement qu'il en a parlé davantage dans la salle de presse à la suite de sa performance.

«Premièrement, les Noirs sont magnifiques. Je sais que j'ai l'air très blanc, mais mon père est noir est ma mère est blanche, et je suis fier de qui je suis, et je suis fier d'être quelqu'un de couleur sous couverture, on peut dire. Et par rapport au président, je ne suis pas un politicien, mais si cet homme peut appeler ces pays «pays de merde», eh bien, je peux me lever et dire qu'ils ne sont pas des «pays de merde» et dire qu'ils sont merveilleux. Je ne voulais pas causer la controverse. Je voulais seulement dire la vérité: nous sommes tous beaux», a-t-il expliqué.

Logic mérite une autre ovation debout pour son attitude inclusive et positive!

