Les publicités du Super Bowl 2018: c'est ici! (VIDÉOS)

Des fois reliées au football, d'autres fois non, les publicités du Super Bowl font toujours tourner les têtes. Certains vont aux toilettes pendant les pubs pour ne pas manquer le match... et d'autres y vont pendant le match pour ne pas manquer les spots publicitaires! Une chose est certaine, elles occupent souvent les discussions le lendemain du match.

» Cet article sera mis à jour régulièrement, revenez-voir les publicités qui s'ajouteront...

C'est sûr que lorsque NBC demande au minimum 5 M$ US pour une place de 30 secondes dans son horaire, les clients ne veulent pas manquer leur coup. Pour les agences de pub, pouvoir concevoir un spot qui sera vu par plus de 110 millions de téléspectateurs (et revu sur YouTube par la suite), c'est certainement le Saint-Graal!

Des compagnies comme M&M, Jack Link's, Budweiser, Pringles, Febreeze, Lexus, Groupon, Squarespace et Water.org ont déjà rendu public sur YouTube leur spot de 30 ou 60 secondes sur la plateforme vidéo YouTube.

D'autres ont préféré une stratégie de marketing différente, présentant des bandes-annonces pour leurs publicités (présenter une pub pour annoncer... une pub. On est rendu là). Parmi ceux-ci, Cindy Crawford revient chez Pepsi après un spot qui a marqué les esprits en 1992, Amazon a créé un concept où son assistante vocale perd la voix, David Schwimmer participe à quatre bandes-annonces de la pub ultra-exclusive de Skittles, et Peter Dinklage et BustaRhymes affrontent Morgan Freeman et Missy Elliott dans un duel Mountain Dew vs. Doritos Blaze, deux produits de PepsiCo.

Alors qui se démarque jusqu'à maintenant?