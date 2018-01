Les 5 jouets sexuels les plus populaires pour la Saint-Valentin

Le 14 février, on célèbre l'amour, on s'échange des fleurs, on mange en tête à tête et ça se termine fréquemment dans la chambre à coucher. Pour donner un petit "oumf" à votre fin de soirée ou pimenter vos ébats au quotidien, voici les cinq articles sexuels qui font fureur en ce moment, selon la sexperte et gérante de la boutique érotique Romance, Véronique Campeau.

1. Tous les jouets Satisfyer

Le vibromasseur pour femmes de l'heure. L'accessoire fait une succion dans le vagin, stimulant le flux sanguin dans le clitoris. Il n'endort pas les terminaisons nerveuses contrairement aux vibrateurs traditionaux qui pénètrent.

"Il a été conçu pour les femmes qui avaient de la difficulté à atteindre l'orgasme. Là, ça peut se faire en quelques minutes. La succion et le mouvement vont même provoquer des éjaculations féminines", affirme Véronique Campeau.

Un couple peut donc utiliser le jouet pour stimuler la femme, et surtout son clitoris, pour accélérer l'orgasme pendant la pénétration.

Le Satisfyer Pro 2 peut même être utilisé dans l'eau.

43,50$ sur Amazon

2. We-vibe

Ces jouets haut de gamme proposent de donner à votre partenaire du plaisir à distance. Le plus récent modèle de la marque, le We-Vibe 4 Plus, permet de donner du plaisir à sa tendre moitié à distance à partir d'une application dans son téléphone.

L'appareil en forme de U est fait pour être installé directement sur le point G et le clitoris. L'autre personne peut ensuite le faire vibrer avec le son de sa voix dans le téléphone, au son de la musique.

Le fabricant basé à Ottawa offre également le contrôle à distance avec les boules chinoises, les anneaux de pénis (Cock ring) et plug anale. Les possibilités sont donc illimitées en couple.

Prix variables sur Amazon

3. Anneaux vibrants

Quelques marques offrent les anneaux vibrants. Ça permet de stimuler monsieur tout en transformant son pénis en vibrateur qui stimulera à son tour madame lors de la pénétration.

"De plus en plus de couples l'essaient. Il y en a que la vibration peut déconcentrer, mais au pire c'est une belle expérience de les avoir essayés", témoigne Véronique Campeau.

En voici deux modèles qui vous montrent la variation des prix :

12,50$ pour une tortue vibrante en gel

89,99$ pour d'anneau pénien Baby de Light 4 Me

4. Lubrifiant anal

À la Saint-Valentin, les amoureux auraient un regain pour le sexe anal, selon Véronique Campeau qui gère la boutique Romance sur Mont-Royal, à Montréal, puisque les ventes de lubrifiants anaux augmentent considérablement.

Sa texture plus épaisse que le lubrifiant ordinaire, et son pouvoir désensibilisant (seulement dans certains produits) faciliteraient la relaxation musculaire et donc la pénétration.

Attention de ne pas utiliser dans le vagin, à moins d'avis contraires, puisque ça peut atténuer la sensation du pénis et donc retarder l'éjaculation. De plus, certains lubrifiants anaux contiennent des antibactériens qui pourraient détruire la flore vaginale.

Voyez les lubriants anaux en vente à la boutique Séduction.

5. Les jouets des marques Adore U et Light 4 Me

"Ils sont petits, ne sont pas intimidants pour les hommes, se dissimulent bien et offrent une bonne vibration. Autant les débutants que les fanatiques des jouets les aiment", affirme Véronique Campeau.

Vous opterez peut-être pour le Bea de Adore U (16,95$) qui s'occupe du clitoris discrètement avec son format miniature ressemblant presque à un rouge à lèvres ou encore Treasure de Light 4 Me (139,95$) pour la stimulation du point G ou de la prostate.

