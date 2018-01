En plus d'avoir avoué qu'il avait «infiltré» Occupation Double dans le but d'en faire l'un des sujets de sa maîtrise sur le journalisme Gonzo, Pascal-Hugo Caron-Cantin révélait la semaine dernière que lui et sa compagne Jessie comptaient maintenant utiliser leur notoriété publique au service de la bonne cause.

Les amoureux ont ainsi décidé de marcher dans les traces d'Alanis et Laura-Gabriel ce week-end en créant leur propre chaîne YouTube, baptisée tout simplement Jessie & PH.

Dans une courte vidéo d'introduction, le couple explique que leur nouveau projet aura pour but de faire découvrir à leurs abonnés des recettes véganes, de leur présenter des personnes influentes liées au véganisme et à la communauté LGBTQ+++, et de «discourir» avec des experts au sujet de l'éthique animal et des alternatives écologiques.

Pascal-Hugo et Jessie comptent aussi vous offrir l'opportunité de les suivre dans leurs futurs voyages humanitaires.

La vidéo se termine par un fou rire... et une gifle.

Bref, l'agenda du couple d'activistes semble déjà bien rempli pour les années à venir!

Les accompagnerez-vous dans leur quête du bonheur, du mieux-être et de la justice sociale?

