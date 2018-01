L'une des grandes responsabilités venant avec le fait d'être parent est de transmettre à son enfant les valeurs familiales et sociales importantes. Parmi celles-ci, l'éducation et le plaisir inégalable d'apprendre. En offrant aux enfants un environnement favorisant l'apprentissage dès la petite enfance, on s'assure d'implanter en eux la graine du désir et du plaisir d'apprendre. C'est d'ailleurs ce que s'applique à faire le programme Kumon depuis plusieurs années déjà. Cette valeur essentielle ne fera que grandir avec le temps. L'une des façons de s'y prendre? En s'efforçant de rendre l'heure des devoirs plus attrayante.

Créer un environnement agréable

Pour un enfant, il n'y a rien comme avoir un endroit juste à soi pour pouvoir se concentrer et bien faire ses devoirs. Que ce soit un coin de table bien dégagé ou un joli bureau, on s'efforce de proposer à l'enfant un lieu invitant où il pourra se concentrer sur ses devoirs. Quelques gommes à effacer et crayons neufs, des cahiers de notes colorés, une chaise bien confortable, un bel éclairage et le tour sera joué. L'heure des devoirs aura plus des airs de bons moments que de lourdes tâches imposées.

Prendre le temps de s'arrêter

Si le moment du retour à la maison est souvent synonyme de course folle, il faut prendre le temps de s'arrêter lorsque sonne l'heure des devoirs. Afin de faire comprendre l'importance et le sérieux de ce moment aux enfants, on doit leur démontrer que celui-ci prévaut sur toutes les autres activités de soirée. On prend le temps de s'asseoir avec son enfant et de s'intéresser à ce qu'il a à accomplir. On oublie pour un instant la vaisselle à laver et on passe du temps de qualité parent-enfant tout en partageant son plaisir d'apprendre et son savoir.

Rendre le moment amusant

Qui a dit que l'heure des devoirs devait être rigide et monotone? S'il est bien de laisser l'enfant apprendre et travailler par soi-même, il peut aussi être intéressant de rendre ce moment d'apprentissage amusant. On transforme l'heure des devoirs en concours de rapidité, on chante les questions, on donne des points ou des étoiles au tableau pour les bonnes réponses, on offre une petite surprise pour récompenser le bon travail, bref, on fait preuve d'imagination afin de rendre ce moment aussi plaisant que possible.

Valoriser les efforts

Il n'y a pas plus grande marque d'affection pour un enfant que lorsque ses parents lui partagent leur fierté. L'heure des devoirs doit être un moment où les parents renforcent positivement le travail et le sérieux de leur enfant. «Je suis fier de toi», «tu travailles bien», «continue, tu es capable», «ne lâche pas» : de petites phrases toutes simples qui font toute la différence à l'heure des devoirs comme dans la vie de tous les jours.

Attiser la curiosité

Et si on profitait de l'heure des devoirs pour attiser la curiosité de son enfant? On prend le temps de lire avec lui sur des sujets qui l'intéresse et l'interpelle, on pousse un peu plus loin que ce que demande le professeur, on fouille sur Internet, on fait des découvertes et on tente de comprendre ensemble le sens de la vie à travers ces petits moments de qualité qui ne reviendront pas. C'est aussi ça, inculquer le plaisir d'apprendre.

Envie d'en savoir davantage sur Kumon, un programme d'apprentissage actif aidant les élèves à développer leurs aptitudes d'auto-apprentissage? Cliquez ici!