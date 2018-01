Ronda Rousey a fait courir les foules d'un bout à l'autre du monde avec l'UFC. Après plusieurs mois de spéculations concernant sa possible retraite des arts martiaux mixtes, on connaît maintenant le prochain chapitre de sa carrière.

«Rowdy» a fait une apparition surprise lors du premier Royal Rumble tout féminin de l'histoire de la WWE, dimanche soir. Elle a ensuite confirmé qu'elle se joignait à temps plein à la populaire organisation de lutte.

«C'est ma vie maintenant. C'est ma priorité pour les prochaines années. Ceci n'est pas passager ou un "stunt" publicitaire, a-t-elle déclaré au réseau ESPN. Quand j'ai rencontré [le lutteur professionnel] Triple H, je lui ai dit qu'il y avait d'autres choses que je pouvais faire qui me rapporteraient plus d'argent, mais que je n'apprécierais pas autant.»

It seems @RondaRousey ALSO wants to go to @WrestleMania...#RoyalRumblepic.twitter.com/yha3PGBPL8