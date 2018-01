Cette femme croise Beyoncé et ne se peut plus

Imaginez avoir la chanteuse Beyoncé, la vraie QUEEN BEY, a un bras de distance de vous. Les jambes molles, le souffle coupé, la crise de coeur!

Une femme qui est passée juste à côté de la magnifique maman de trois enfants et de son mari Jay Z lors du week-end des Grammys a semblé estomaquée. Sa réaction est d'ailleurs devenue virale tant elle semblait intense.

when you realize you're lucky to be alive during the same era as Beyonce pic.twitter.com/eEuYKkOHkL — Ziwe (@ziwe) 28 janvier 2018

Même la télévision nationale en a parlé :

This woman had the best reaction to seeing @beyonce and Jay-Z ahead of the #Grammyspic.twitter.com/hyBGe9Lfdn — TODAY (@TODAYshow) 29 janvier 2018

Faut avouer que Beyoncé était vraiment À TOMBER dans sa tenue noire.

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 28 Janv. 2018 à 3 :10 PST

C'est d'ailleurs la star elle-même qui a partagé le cliché devenu viral. (Il suffit de glisser votre curseur sur la droite de la photo et de cliquer sur les flèches grises pour la voir).

