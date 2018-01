Dimanche soir aux Grammy Awards, Camila Cabello avait un look qui ressemblait étrangement à celui de Maripier Morin lors du gala des prix Gémeaux en septembre 2017.

La chanteuse portait des lunettes et une combinaison-pantalon similaire à celle signée Rosie Assouline que Maripier Morin avait revêtue aux Gémeaux. Cette dernière a d'ailleurs répondu avec beaucoup d'humour à la situation sur Facebook. «Camilla a oublié de me dire qu'elle m'a emprunté mon jumpsuit et mes lunettes quand elle est venue chez moi!!!! La maudite», a-t-elle écrit.

La rédactrice Carolyne Brown a aussi écrit un petit billet humoristique sur la similarité entre les looks sur le site de Maripier.

Si on se doute qu'il s'agit d'un hasard, on se rappelle aussi que, comme disait Charles Caleb Colton, «l'imitation est la plus sincère des flatteries.»