DIVERTISSEMENT

«Call Me by Your Name» pourrait avoir plusieurs suites

Le réalisateur de «Call Me by Your Name», Luca Guadagnino, a confirmé qu'il travaillait déjà sur une suite du film encensé par la critique. Il espère pouvoir raconter l'histoire des personnages à plusieurs époques, comme avait pu le faire Richard Linklater avec «Before Sunrise», où l'on voyait les personnages vieillir sur une période de presque 20 ans.