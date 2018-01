Trois autres femmes accusent Jeremy Piven d'inconduite sexuelle

Elles sont maintenant huit à avoir accusé Jeremy Piven d'inconduite sexuelle. Après s'être fait accuser par cinq femmes d'agression et d'harcèlement sexuels en 2017, voilà que Jeremy Piven se fait accuser d'inconduite sexuelle par trois autres femmes.

BuzzFeed News a sorti la nouvelle samedi. Les nouvelles accusations contre Piven, 52 ans, font référence à des actes datant d'il y a plus de 20 ans.

Une actrice a révélé que Piven l'avait suivie dans sa caravane sur le plateau d'un film en 1985 et l'avait épinglée sur un sofa. En 1995, une figurante sur le plateau d'Ellen a raconté qu'une rencontre romantique avec Piven aurait mal tourné et qu'elle se serait sentie menacée après qu'il se soit exhibé devant elle dans sa maison de Los Angeles. Une autre femme explique qu'en 1994, l'acteur l'aurait poussée contre le mur dans une chambre d'hôtel de Montréal et aurait essayé de la violer.

Avec ces trois nouvelles accusations, il y a maintenant huit femmes qui ont accusé Piven d'inconduite sexuelle.

Le principal intéressé a nié les accusations, disant que ces histoires sont opportunistes, «capitalisant sur la tornade médiatique pour obtenir de l'attention ou de l'argent».

Ses avocats ont d'ailleurs donné à BuzzFeed News les résultats d'un test de détecteur de mensonge, qu'il a passé haut la main.

«Ces allégations, dont une qui date d'il y a plus de 30 ans et les deux autres d'il y a plus de 20 ans, sont fausses. Comme cela a été démontré par le test de détecteur de mensonge que j'ai pris et passé, je ne me suis jamais imposé sur quiconque, et je ne me suis pas exposé à quiconque contre leur gré. Au contraire, si une femme disait non, j'arrêtais», a expliqué Piven dans une déclaration écrite à l'intention de BuzzFeed News.