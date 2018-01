Jay-Z était de passage sur le plateau de l'émission de Van Jones à CNN samedi soir pour discuter de plusieurs choses, incluant son mariage avec Beyoncé.

Jones note que Jay-Z a pris position en se battant pour son mariage.

«Qu'est-ce qui est tellement spécial à propos de ce mariage pour que vous vous battiez pour?», a demandé Jones à Jay-Z.

«C'est mon âme soeur, c'est la personne que j'aime, vous pouvez aimer quelqu'un et si vous n'avez pas fait l'expérience de l'amour et si vous n'avez pas les outils pour avancer, vous allez avoir des difficultés. Vous pouvez vous en occuper ou vous pouvez les ignorer jusqu'à temps que ça explose à un moment donné. On a décidé de se battre pour notre amour, pour notre famille, et pour donner à nos enfants un autre résultat, de briser ce cycle. On parle de couple célèbre. On est couple qui est célèbre, mais on est des vraies personnes», dit-il.

Jay-Z tells @vanjones68 about mending his marriage with Beyoncé: "For us, we chose to fight for our love. For our family. To give our kids a different outcome. To break that cycle for black men and women" #VanJonesShowhttps://t.co/wLq6GxxpVchttps://t.co/Nq4mLVAvSJ — CNN (@CNN) 28 janvier 2018

Jay-Z continue en disant que la première chose à faire dans une telle situation est de changer de comportement, et ensuite de reconnaître la douleur de l'autre. «Cette personne a des choses à dire. Il faut travailler et être honnête. C'est très difficile. C'est difficile à écouter, c'est difficile à dire, c'est difficile de passer à travers mais vous devez être forts parce que de l'autre côté, c'est magnifique», explique-t-il.

Ce n'est pas la première fois que Jay-Z s'ouvre sur ses infidélités et sa relation avec Beyoncé. En novembre dernier, il a donné une longue entrevue au New York Times où il parlait de son mariage et de son expérience en thérapie.

