Grammy Awards: la performance percutante et lourde de sens de Kendrick Lamar

En ouverture de la 60e remise des prix Grammy, Kendrick Lamar a livré une autre performance très politisée, et lourde de sens sur l'état de l'Amérique et ses tensions raciales, intitulée This Is a Satire by Kendrick Lamar.

Lamar est apparu sur la scène du Madison Square Garden, à New York, entouré de militaires masqués se tenant devant des images du drapeau américain.

Bono et The Edge (du groupe U2) ont temporairement rejoint le rappeur sur scène pour interpréter leur passage de la chanson XXX. La chanson est certainement l'une des plus engagées de l'album DAMN., laquelle évoque les meurtres de jeunes hommes noirs aux États-Unis.

À deux reprises, Lamar a également été interrompu par l'humoriste Dave Chappelle. «Je veux seulement rappeler à tout le monde que la seule chose plus effrayante que de regarder un homme noir être honnête en Amérique est d'être un honnête homme noir en Amérique», a-t-il lancé.

Le numéro a pris fin quelques instants après qu'une vingtaine de danseurs masqués vêtus de rouge soient tombés les uns après les autres sous les bruits de coups de feu.

