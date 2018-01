Grammy Awards: suivez notre couverture en direct!

Bruno Mars et Kendrick Lamar ont démarré dimanche en fanfare la cérémonie des Grammy Awards, glanant chacun trois prix avant l'annonce des récompenses majeures, tandis que des roses blanches, symbole de ralliement contre le harcèlement sexuel, envahissaient le tapis rouge.

L'héritier de la funk Bruno Mars a reçu trois récompenses dans la catégorie R&B, assorties d'un prix technique pour le mixage de son album 24K Magic, et le rappeur Kendrick Lamar a obtenu deux récompenses dans celle du rap, avec en sus le prix de la vidéo de l'année pour Humble.

Le suspense restait néanmoins entier dans les catégories principales, où ces deux artistes étaient surtout en concurrence avec le rappeur Jay-Z.

Déjà vainqueur à 21 reprises, mais jamais dans une des quatre catégories principales des Grammys, Jay-Z - Shawn Carter de son vrai nom - se présente fort de huit nominations, le record de cette promotion 2018, pour son album 4:44, succès critique et commercial.

Mais le rappeur de 48 ans, mari de Beyoncé, n'a pas la faveur des parieurs pour la catégorie reine Album de l'année, devancé par Kendrick Lamar et son album DAMN.

La presse américaine, elle, table sur une victoire de Bruno Mars : beaucoup pronostiquent une dilution des votes des amateurs de hip-hop, principalement entre Jay-Z et Kendrick Lamar, même si Childish Gambino devrait aussi glaner quelques voix.

Un tel scénario serait un nouveau camouflet pour ce genre dominant de l'industrie musicale : le hip-hop n'a remporté que deux fois l'album de l'année, en 1999 avec Lauryn Hill et 2004 avec Outkast.

En 2017, alors que tout le monde annonçait le triomphe du Lemonade de Beyoncé, c'est finalement la Britannique Adele qui avait été couronnée avec son album 25.

De nombreuses critiques avaient alors dénoncé un manque d'ouverture des Grammys, voire un racisme latent, déjà illustré par le succès de Taylor Swift devant Kendrick Lamar en 2016, de Beck devant Beyoncé en 2015, ou de Taylor Swift face à Beyoncé déjà en 2010.

C'est justement pour protester contre la non nomination d'un autre rappeur, DMX, que Jay-Z avait boycotté l'édition 1999, a-t-il raconté samedi lors d'une soirée d'avant-gala à Manhattan.

Mais il était finalement revenu en 2004 pour accompagner Beyoncé. «Et je me suis dit, l'art est vraiment subjectif et tout le monde fait de son mieux, et l'Académie, ce sont aussi des humains comme nous», a-t-il raconté devant un parterre de stars, dont son épouse.

Les résultats du scrutin, auquel participent 13 000 professionnels de la musique, pourraient cette fois être influencés par l'instauration, très tardive, du vote électronique, susceptible d'accorder plus d'importance aux jeunes.

LES NOMINATIONS DANS LES PRINCIPALES CATÉGORIES

Album de l'année

- Childish Gambino, 'Awaken, My Love!'

- Jay-Z, 4:44

- Kendrick Lamar, DAMN.

- Lorde, Melodrama

- Bruno Mars, 24K Magic

Enregistrement de l'année, attribué pour la performance globale d'un titre

- Childish Gambino, Redbone

- Luis Fonsi et Daddy Yankee avec la participation de Justin Bieber, Despacito

- Jay-Z, The Story of O.J.

- Kendrick Lamar, HUMBLE.

- Bruno Mars, 24K Magic

Chanson de l'année, attribué aux auteurs/compositeurs

- Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber avec les auteurs Erika Ender, Marty James Garton et Poo Bear, Despacito

- Jay-Z avec le producteur No I.D., 4:44

- Julia Michaels avec les auteurs Benny Blanco et Justin Tranter et le duo de producteurs Stargate, Issues

- Alessia Cara, Logic et Khalid avec le producteur 6ix, 1-800-273-8255

- Bruno Mars avec les auteurs Brody Brown, James Fauntleroy et Philip Lawrence et l'équipe de production The Stereotypes, That's What I Like

Révélation de l'année

- Alessia Cara

- Khalid

- Lil Uzi Vert

- Julia Michaels

- SZA

Meilleur album de rap

- Jay-Z, 4:44

- Kendrick Lamar, DAMN.

- Migos, Culture

- Rapsody, Laila's Wisdom

- Tyler, The Creator, Flower Boy

Meilleur album rock

- Mastodon, Emperor of Sand

- Metallica, Hardwired... To Self-Destruct

- Nothing More, The Stories We Tell Ourselves

- Queens of the Stone Age, Villains

- The War on Drugs, A Deeper Understanding

Meilleur album vocal pop

- Coldplay, Kaleidoscope EP

- Lana Del Rey, Lust for Life

- Imagine Dragons, Evolve

- Kesha, Rainbow

- Lady Gaga, Joanne

- Ed Sheeran, Divide

Meilleur album de musique alternative

- Arcade Fire, Everything Now

- Father John Misty, Pure Comedy

- Gorillaz, Humanz

- LCD Soundsystem, American Dream

- The National, Sleep Well Beast

Meilleur album de musique du monde

- Vicente Amigo, Memoria de los Sentidos

- Buika, Para Mi

- Anat Cohen and Trio Brasileiro, Rosa Dos Ventos

- Ladysmith Black Mambazo, Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration

- Tinariwen, Elwan

Meilleur album de musique électronique/dance

- Bonobo, Migration

- Kraftwerk, 3-D The Catalogue

- Mura Masa, Mura Masa

- Odesza, A Moment Apart

- Sylvan Esso, What Now

À voir également :