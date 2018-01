Carrie Fisher reçoit un Grammy à titre posthume

L'actrice américaine Carrie Fisher a reçu dimanche, à titre posthume, le prix du meilleur album parlé pour The Princess Diarist, plus d'un an après sa mort brutale, à 60 ans.

Celle qui restera à jamais la princesse Leia de la saga Star Wars l'a notamment emporté sur Bruce Springsteen et son album Born to Run, lecture de son autobiographie, et sur l'ancien candidat à la primaire démocrate américaine Bernie Sanders, qui avait enregistré avec l'acteur Mark Ruffalo une lecture de son livre programmatique Our Revolution: A Future to Believe In.

Dans The Princess Diarist, Carrie Fisher, connue pour sa forte personnalité et son humour, livrait des anecdotes sur le tournage de la saga Star Wars. L'album, récompensé dimanche, est un enregistrement de l'actrice lisant le livre.

Carrie Fisher est décédée d'une crise cardiaque le 27 décembre 2016.

