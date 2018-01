Cardi B a des «papillons dans le vagin» aux Grammy Awards

Cardi B était très rafraîchissante lors de la remise des prix Grammy dimanche soir.

Durant une entrevue sur le tapis rouge avec Giuliana Rancic d'E! News, Cardi B a dit qu'elle avait des papillons dans l' « estomac et dans le vagin » pour exprimer son impatience à la venue de la soirée.

« Je me sens nerveuse, submergée, tout. ... Je sens tout, whoo! Des papillons dans mon estomac et mon vagin! », a déclaré l'artiste de 25 ans à Rancic. Regardez le moment hilarant ci-dessous.

« Comment te sens-tu? »

Lorsqu'on lui a demandé si elle avait un message pour les jeunes filles qui veulent réussir dans l'industrie de la musique, Cardi B a déclaré: « Faites ce que vous avez à faire. Les gens veulent toujours vous dire comment le faire. Non, faites comme vous voulez. »

Les internautes ont adoré le moment étrange.

Cardi B just said she has "butterflies in her stomach and vagina," which sound like side-effects they'd list in one of those drug commercials. #GRAMMYs — shauna (@goldengateblond) January 28, 2018

« Cardi B vient de dire qu'elle a des "papillons dans le ventre et le vagin", ça ressemble à des effets secondaires qu'ils listeraient dans l'une de ces publicités sur les drogues. »

Cardi B trying to figure out what the hell Giuliana Rancic is talking about is a mood pic.twitter.com/C0phvVwSpd — Craig Bro Dude (@CraigSJ) January 29, 2018

« Cardi B essayant de comprendre de quoi Giuliana Rancic parle est une attitude ».

Cardi B deserves a special award for her awesome red carpet interview:

"I got butterflies in my stomach and vagina." #GRAMMYspic.twitter.com/WxPIfynX6v — The Princess Broad (@baddgrl_) January 29, 2018

« Cardi B mérite un prix spécial pour son incroyable entrevue sur le tapis rouge: "J'ai des papillons dans mon estomac et mon vagin"».

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

À voir aussi: