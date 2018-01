Votre manteau d'hiver pourrait être la cause de votre grippe

Vous savez cette grippe qui vous terrasse depuis la première neige?

Celle qui vous a fait perdre la voix et tousser au point de se demander si la tuberculose avait fait un grand retour? Celle aussi qui a déjà grugé tous vos congés de maladie avant la fin du mois de janvier?

Sick couple catch cold. Man and woman sneezing, coughing. People got flu, having runny nose.

Le problème pourrait provenir de votre manteau d'hiver et de vos accessoires, a déclaré Charles Gerba, un microbiologiste de l'Université de l'Arizona, au New York Post cette semaine.

« Je recommande de nettoyer les vêtements que vous portez en public environ une fois par semaine », a déclaré Gerba. « Les gens n'ont pas tendance à beaucoup laver les vêtements comme les manteaux d'hiver.»

Les gants, les écharpes, les manteaux et les bottes dont vous dépendez pour vous garder au chaud durant l'hiver sont tous des foyers pour les germes, selon le New York Post.

«Ces vêtements peuvent abriter des bactéries, des virus qui peuvent se propager et peuvent être un mode de transmission de l'infection», a déclaré James Swiencicki, spécialiste des maladies infectieuses, à News 4, à Buffalo.

Vous pouvez également vous réinfecter si vous n'avez pas lavé vos vêtements d'hiver depuis la dernière fois que vous avez été malade, a-t-il expliqué à News 4.

L'hiver n'est pas encore terminé. Le risque d'attraper la grippe au Canada demeure élevé, selon le plus récent résumé hebdomadaire du programme FluWatch du gouvernement du Canada.

C'est un bon moment pour suivre ces conseils d'experts pour garder vos vêtements d'hiver aussi exempt de germes que possible.

Les gants doivent être lavés

Girl catching snowflakes which are falling on her orange knitted gloves.

« Vous touchez votre visage environ 16 fois par heure », a expliqué Gerba au New York Post.

Oui, même lorsque vous portez des gants. Non seulement vos gants absorbent vos propres germes, ils sont aussi susceptibles de prendre les germes de tout ce que vous touchez dans les espaces publics, a déclaré Gerba.

La chaleur est l'ennemi numéro un des microbes. Il est recommandé de laver les gants en tissu à haute température une fois par semaine.

Le manteau demande de l'entretien

Blue child's coat jacket isolated.Baby fashion outwear studio.

Quand avez-vous lavé votre manteau d'hiver pour la dernière fois? Ouais. Exactement.

« Ils deviennent assez dégoûtants, parce que les gens n'ont pas tendance à les laver beaucoup », a expliqué Charles Gerba au New York Post.

Il faut laver votre manteau d'hiver plusieurs fois par saison et le nettoyer avant de le ranger pour l'hiver prochain.

L'écharpe n'y échappe pas

Winter portrait of young beautiful woman covering face with woolen scarf. Closeup of happy girl feeling cold outdoor in the city. Young woman holding scarf and looking at camera.'r

Vous devriez laver votre écharpe au moins une fois par semaine, a expliqué Nasia Safdar, directeur médical du contrôle des infections de l'hôpital de l'Université du Wisconsin, à Today en 2015.

« Le virus de la grippe peut vivre sur les gants et les écharpes pendant deux ou trois jours, alors que les virus responsables de la diarrhée, tels que le rotavirus et le norovirus, peuvent prospérer jusqu'à quatre semaines ».

« Si des enfants partagent des foulards, je vous recommande de les laver le jour même », a ajouté Gerba.

Vos bottes sont probablement dégoûtantes

A pair of mountaineer's boots in the snow, close-up shot.

« Les bottes sont les pires », selon Gerba. « Il y a des bactéries fécales sur la semelle de vos chaussures ... surtout lorsqu'elles sont mouillées. »

Il faut nettoyer la semelle des bottes avec une lingette antiseptique au moins une fois par semaine.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.