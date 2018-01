L'identité des joueurs de hockey participant aux concours d'habiletés est dévoilée

La Ligue nationale de hockey a dévoilé l'identité des participants aux six épreuves présentées samedi lors du concours d'habiletés en marge du match des étoiles.

Vainqueur de l'épreuve en 2017, Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton, sera de retour pour défendre son titre de patineur le plus rapide. Ses rivaux seront Brayden Point, du Lightning de Tampa Bay, Zach Werenski, des Blue Jackets de Columbus, Rickard Rakell, des Ducks d'Anaheim, Noah Hanifin, des Hurricanes de la Caroline, Josh Bailey, des Islanders de New York, Nathan MacKinnon, de l'Avalanche du Colorado, et Jack Eichel, des Sabres de Buffalo. Werenski et Hanifin sont des défenseurs.

Dans le cadre de cette épreuve, chacun des huit participants devra effectuer un tour complet de patinoire. En cas d'égalité en tête, les joueurs impliqués effectueront un autre tour de patinoire pour déterminer un vainqueur.

McDavid sera également à l'affiche dans le concours du contrôle de la rondelle. Sept autres joueurs ont été sélectionnés, soit Johnny Gaudreau, des Flames de Calgary, Aleksander Barkov, des Panthers de la Floride, le défenseur Erik Karlsson, des Sénateurs d'Ottawa, John Tavares, des Islanders de New York, Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, Tyler Seguin, des Stars de Dallas, et Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago.

Le défi du meilleur passeur réunira quatre attaquants et autant de défenseurs. Les attaquants seront Nikita Kucherov, du Lightning de Tampa Bay, Claude Giroux, des Flyers de Philadelphie, Brayden Schenn, des Blues de St. Louis et Eric Staal, du Wild du Minnesota. Les défenseurs seront Oliver Ekman-Larsson, des Coyotes de l'Arizona, Alex Pietrangelo, des Blues de St. Louis, Kristopher Letang, des Blues de St. Louis, et Drew Doughty, des Kings de Los Angeles.

Trois épreuves différentes sont au programme et le joueur qui complétera ces trois étapes avec le meilleur temps sera déclaré vainqueur.

Cinq gardiens et les 36 patineurs prendront par ailleurs part au concours pour le plus grand nombre d'arrêts consécutifs. Les gardiens sélectionnés sont Henrik Lundqvist, des Rangers de New York, qui affrontera la section Centrale; Connor Hellebuyck, des Jets de Winnipeg, qui se mesurera à la section Pacifique; Pekka Rinne, des Predators de Nashville, qui cherchera à s'imposer face à la section Métropolitaine; Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas, qui tentera de tenir tête aux patineurs de la section Atlantique; Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay, qui prendra place devant le filet contre la section Centrale.

Le concours du tir le plus puissant couronnera un nouveau champion puisque le vainqueur des trois dernières éditions, Shea Weber du Canadien de Montréal, est au rancart en raison d'une blessure au pied gauche. Le nouveau monarque sera l'un des cinq joueurs suivants : Steven Stamkos, du Lightning de Tampa Bay, Brent Burns, des Sharks de San Jose, P.K. Subban, des Predators de Nashville, Alex Ovechkin, des Capitals de Washington, et John Klingberg, des Stars de Dallas.

Le nom de Stamkos a également été retenu pour le concours de précision. Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh, sera là pour défendre son titre, alors que les autres participants seront Brian Boyle, des Devils du New Jersey, Blake Wheeler, des Jets de Winnipeg, James Neal, des Golden Knights de Vegas, Brock Boeser, des Canucks de Vancouver, Brad Marchand, des Bruins de Boston, et Anze Kopitar, des Kings de Los Angeles.