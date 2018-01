Clinton «consternée» par les accusations d'harcèlement contre son conseiller

Hillary Clinton dit avoir été «consternée» par les accusations d'harcèlement sexuel contre l'un des principaux conseillers de sa campagne pour l'investiture démocrate en 2008.

Dans deux messages publiés sur Twitter vendredi, Mme Clinton a révélé avoir téléphoné à la présumée victime, une ancienne employée de sa campagne, pour la féliciter d'avoir porté plainte.

L'ex-secrétaire d'État a dit avoir voulu s'assurer que la jeune femme savait «ce que toutes les femmes devraient savoir: nous méritons d'être entendues».

A story appeared today about something that happened in 2008. I was dismayed when it occurred, but was heartened the young woman came forward, was heard, and had her concerns taken seriously and addressed.

I called her today to tell her how proud I am of her and to make sure she knows what all women should: we deserve to be heard.