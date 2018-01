Ils procurent tant de plaisir, mais certains oublient parfois de leur donner de l'amour en retour. Les jouets sexuels ont - comme les endroits où vous les insérez - besoin d'un entretien minutieux.

«Il est possible de garder son jouet dix ans si on en prend soin comme il faut», affirme la sexperte et gérante de la boutique Romance sur Mont-Royal, Véronique Campeau.

Un nettoyage à l'eau chaude et au savon doux est recommandé la plupart du temps, surtout avant la première utilisation. Le problème, c'est que les gens optent souvent pour des savons doux... qui ne sont pas doux. Ce qui est léger pour vos mains ne l'est peut-être pas suffisamment pour votre vibrateur en silicone. Certains savons sont asséchants, provoquant la formation de microfissures sur les jouets à la texture poreuse (imitation peau). Les bactéries peuvent alors s'y immiscer et la formation de champignons, souvent invisibles à l'oeil nu, risque de vous causer bien des désagréments.

L'essentiel

L'idéal est de se munir d'un nettoyant antibactérien spécifiquement conçu pour les jouets sexuels. Ils sont inodores, n'altèrent pas la matière de l'accessoire, sont ultra-doux, permettent de se débarrasser des odeurs et de le désinfecter si jamais le jouet a été utilisé par un partenaire.

Les deux plus populaires aux boutiques Romance et Séduction sont ceux des marques Adorable et Floravi. Il y a aussi des formules plus naturelles faites à base d'eau, citron et aloès.

«Avec un ou une nouvelle client(e), je commence toujours par lui dire de rincer son jouet à l'eau chaude avant et après l'utilisation. Et s'il y prend goût, je lui dis de se prendre un bon désinfectant», explique la sexperte des boutiques Romance.

«Des fois, les gens pensent qu'on est dans un magasin de chaussures et que je tente de leur vendre le produit pour nettoyer leurs nouvelles bottes, poursuit-elle. Mais le nettoyant à jouets, ce n'est pas juste pour faire une vente de plus. (...) C'est quasi essentiel pour la santé du vagin, de l'anus, selon votre usage, et la durabilité de l'accessoire.»

La marche à suivre : se servir de son jouet,

avoir du plaisir bien sûr,

le rincer et/ou l'essuyer,

le laisser sécher à l'air libre (jamais dans son emballage ou dans la table de chevet où les bactéries risquent de proliférer avec l'humidité),

appliquer le nettoyant antibactérien.

À force d'utiliser le jouet et le désinfectant, certains jouets peuvent devenir collants. Il suffit de le laver à nouveau avec de la fécule de maïs ou de la poudre de talc, conseille Véronique Campeau. Il retrouvera sa douceur des premiers jours.

Les seuls accessoires qui n'ont pas besoin d'antibactériens sont ceux fabriqués à base de verre. Il suffit de les essuyer et de les faire bouillir ou de les passer au lave-vaisselle tant qu'ils ne disposent pas d'un moteur électrique.

Si vaginite, infection urinaire, vaginose bactérienne ou toutes autres infections ne vous excitent pas particulièrement, passez au nettoyage!

