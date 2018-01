«The Art and Soul of Blade Runner 2049», retour sur le tournage du film de Denis Villeneuve

En octobre dernier, Tanya Lapointe publiait un livre retraçant en images et en textes les dessous du tournage de Blade Runner 2049 dont elle a eu un accès direct. À l'occasion de la sortie en DVD/Blu-ray du film de science-fiction de Denis Villeneuve qui vient de recevoir 5 nominations aux Oscars, l'ex-journaliste culturel nous raconte son aventure hollywoodienne.

«Très vite, j'ai réalisé que je me trouvais devant un projet unique, explique Tanya Lapointe en entrevue. J'avais là l'opportunité de documenter la création d'un film hors du commun avec cette pression sur les épaules d'être la suite d'un film culte, le premier Blade Runner de Ridley Scott.»

En couple avec Denis Villeneuve depuis quelques années déjà, Tanya Lapointe est avant tout une professionnelle habitée par la passion du cinéma. C'est le studio Alcon qui lui a d'ailleurs offert le poste d'assistante personnelle du cinéaste pendant toute la période du tournage de cette production à 200 millions de dollars qui s'est déroulé en grande partie à Budapest. Le livre illustre en quelque sorte sa contribution à un projet dont elle s'est investie du début jusqu'à la fin.

«J'étais présente sur place tout le temps. Tout en protégeant la bulle créatrice de Denis, je m'assurais de faire le lien entre les différents départements de production. Ce n'est pas moi qui prenais les décisions, mais je faisais de mon mieux pour répondre aux besoins de toutes les personnes impliquées.»

Un travail de moine

Entre ses tâches quotidiennes, Tanya Lapointe comprend qu'elle est aux premières loges. Ses instincts d'ancienne journaliste la poussent à consigner toutes ses observations. Vers la fin du tournage, les producteurs du film lui proposent l'écriture d'un livre retraçant deux ans de création. Le résultat sur papier glacé se prénomme The Art and Soul of Blade Runner 2049 où l'on prend conscience des imbrications complexes qui constitue un tournage aussi imposant.

«C'était vraiment incroyable. Alors que j'avais l'habitude de couvrir des plateaux de tournage à un seul décor lorsque j'étais journaliste, il y avait là sept décors différents! J'étais vraiment impressionnée par tous ces gros moyens et je n'étais pas la seule puisque Ryan Gosling lui-même avait l'air ébahi par la grandeur des choses.»

Plus de 30 000 photos ont été prises pendant la période du tournage. Le Livre se veut une sélection des meilleurs clichés, mais aussi de plusieurs croquis, dessins et plans d'effets spéciaux retraçant le périple cinématographique. «Au-delà du récit, le lecteur apprend comment le réalisateur s'est approprié l'univers de Blade Runner en y apportant sa propre signature. Tout est là et plus encore», affirme Tanya Lapointe.

Ainsi, son bouquin, préfacé par Denis Villeneuve, célèbre les coulisses et tout le processus créatif. Les images, certaines inédites, foisonnent de couleurs et d'anecdotes. Outre Ryan Gosling, on y découvre également la participation d'une distribution cinq étoiles composée notamment de Harrison Ford, Jared Leto et la révélation Sylvia Hoeks.

«Denis avait dès le départ une idée bien précise du long métrage qu'il voulait réaliser. C'est lui qui a choisi un par un tous les figurants du film. Il a accompli un travail de moine. Les amateurs de la mythologie Blade Runner et ceux qui ont vu le film vont trouver dans les pages beaucoup de réponses à plusieurs questions.»

The Art And Soul Of Blade Runner 2049 – Tanya Lapointe – An Alcon Entertainment Publication – 217 pages.