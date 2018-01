Prends ça court! célèbre sa 15e édition avec 42 films

Le gala du court métrage Prends ça court! a dévoilé jeudi l'identité des 42 œuvres qui composeront sa compétition. Prévu le 27 février prochain à la Cinémathèque québécoise, l'événement se déroulera dans le cadre de la 36e édition des Rendez-vous Québec Cinéma.

Animé en soirée par Julie Le Breton et Rémi-Pierre Paquin, avec une ambiance musicale assurée par le groupe rock Galaxie, Prends ça court! sera aussi l'occasion de rencontrer les créateurs. Parmi les productions sélectionnées, signalons d'ailleurs celle réalisée par l'humoriste Adib Alkhalidey et intitulée Va jouer dehors.

Cette année, 16 membres du jury, dont le chanteur-compositeur Philippe Brach, l'acteur Guillaume Cyr, l'animatrice Léane Labrèche-Dor et le scénariste Éric K. Boulianne, auront la tâche de départager les lauréats qui repartiront avec plusieurs bourses.

Les courts-métrages en lice :

- Tesla: lumière mondiale de Matthew Rankin

- Born In The Maelstrom de Meryam Joobeur

- Comme les dinosaures d'Émilie Rosas

- Garrincha de Jeanne Leblanc

- Marguerite de Marianne Farley

- Hedgehog's Home d'Eva Cvijanovic

- Palissade d'Alexis Fortier Gauthier

- Partie de chasse de Myriam Guimond

- Petit poulet de Nicolas Legendre

- Simon de Nicolas Bacon

- Voices of Kidnapping de Ryan Mckenna

- Bulletin spécial de Yousra Benziane

- Fast Eddy de Thomas Leblanc-Murray

- Reste je ne veux pas être toute seule de Gabriel Savignac

- Squad Leader TD-73028 Soliloquy de Maxime-Claude L'écuyer

- Quand je serai parti de Justin Richard-Dostie

- Lola & Claire d'Élisabeth Desbiens

- Crème de menthe de Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné

- Le silence fait peur aux brutes d'Étienne Boulanger

- L'innommable de Raphaël Bélanger

- Exode de Lou-Pascal Tremblay

- Toutes les poupées ne pleurent pas de Frédérick Tremblay

- Wamin (La pomme) de Katherine Naquedo

- Sœur de sang de Guillaume Comtois

- Coco d'en haut de Raphaël Massicotte

- Lost Paradise Lost de Yan Giroux

- Le clown de Maxime Genois

- Scopique d'Alexa-Jeanne Dubé

- Émetteur-récepteur de Vincent Wilson

- Pre-drink de Marc-Antoine Lemire

- Fauve de Jeremy Comte

- Poisson de mars de Pierre-Marc Drouin et Simon Lamarre-Ledoux

- Nous sommes le Freak Show de Philippe Lupien et Marie-Hélène Viens

- Paupière mauve de Gabrielle Demers

- La course navette de Maxime Aubert

- La chute d'Olivia Boudreau

- Prends ma main d'Alexandre Lefebvre

- Va jouer dehors d'Adib Alkhalidey

- Garage de soir de Daniel Daigle

- Black Friday de Stéphane Moukarzel

- Leagan (Peppermint Ashes) de Vjosana Shkurti

- La psychologie des planètes d'Anick Lemay

