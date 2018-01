À l'occasion du Forum Économique Mondial, qui se déroule actuellement en Suisse, le premier ministre canadien Justin Trudeau est apparu,vêtu d'un costume bleu marine et... d'une paire de chaussettes recouverte de petits canards.

Difficile de les admirer s'il ne s'était pas assis pour débattre avec le prix Nobel de la Paix Malala Yousafzai. Bien en évidence au moment où il a croisé ses jambes, les chaussettes jaunes et violettes de l'homme politique de 45 ans détonnent avec la sobriété de sa tenue.

Ce n'est pas une première sur la scène internationale. A Bruxelles, au mois de mai 2017, il avait surpris Angela Merkel grâce à un modèle représentant un navire. La chancelière allemande les avait même prises en photo, comme le raconte BFM TV.

Le même mois, à l'occasion d'un rencontre avec l'ancien premier ministre irlandais Enda Kenny, à Montréal, il avait opté pour une paire à l'effigie de R2-D2 et de C-3PO, deux personnages de l'univers "Star-Wars" dont il est fan. Il avait, à une autre occasion, arboré un modèle avec Chewbacca.

"En tant que premier ministre, on me demande toujours d'être habillé. On me coupe les cheveux et les chaussettes sont le seul moyen pour moi de m'exprimer", avait-il expliqué sur le plateau de l'émission américaine "Live with Kelly and Ryan", comme le rapporte Closer.

Le New York Times s'est penché sur la question. Dans son article, le quotidien parle de "diplomatie de la chaussette". Les chaussettes de Trudeau sont une partie intégrante de sa communication politique. Elles lui permettent de faire passer des messages subtilement.

Des chevilles scrutées

Dans son pays, ses chevilles sont scrutées à chacune de ses apparitions publiques. Le 5 juin 2017, il avait enfilé une paire de chaussettes rouges à motif feuilles d'érables, l'emblème du Canada. Une vingtaine de jours plus tard, lors de la Gay Pride de Toronto, il a défilé aux côtés des militants, une paire de chaussettes avec un arc-en-ciel aux pieds. Elles étaient accompagnées d'un message: "Eid Mubarak".

Une occasion pour lui d'apporter son soutien à la communauté homosexuelle et de souhaiter une bonne fête de fin de ramadan aux citoyens musulmans.

Bariolées ou à môtifs, les chaussettes peuvent apporter une touche de style originale, moins stricte. Elles contrastent avec un costume sobre, si l'on ne veut pas d'une cravate excentrique. Certaines marques de luxe s'y sont mises. Gucci et Kenzo commercialisent des modèles avec des tigres. Celles de Paul Smith représentent des fraises.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.