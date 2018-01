Pourquoi ne pas profiter de l'hiver pour faire un tour au musée? De l'art contemporain à la photographie engagée, suivez les choix du HuffPost Québec.

Art inuit, la collection Brousseau

Une centaine d'œuvres choisies à même la collection d'art inuit du musée, la quatrième en importance au Canada et qui a été constituée en 2005 grâce à un don du collectionneur Raymond Brousseau. Une scénographie inspirée des paysages nordiques permet d'admirer l'art inuit mettant en valeur une sélection d'œuvres exécutées au cours des 60 dernières années, par plus de 60 artistes originaires du Nunavik, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest.

» Au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)

Gabor Szilasi – Le monde de l'art à Montréal, 1960-1980

Cette exposition présente des photographies inédites de Gabor Szilasi, réalisées lors de vernissages d'expositions et d'autres manifestations artistiques qui ont eu lieu à Montréal entre 1960 et 1980. Dans un style documentaire spontané, elles immortalisent des visages, des lieux et l'effervescence de la scène artistique montréalaise alors en plein bouleversements sociaux et culturels.

» Au Musée McCord

Méfie-toi du blanc

Marcelle Ferron, peintre rebelle. Il y a quelque chose du journal intime dans cet accrochage qui, pourtant, ne procède d'aucune chronologie. Provenant avant tout de la succession de l'artiste et dans une moindre part de la collection du musée, cette cinquantaine de toiles et ces quelques œuvres sur papier sont comme les journées qui passent et ne se ressemblent pas.

» Au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul

Frontera

Huit regards photographiques contemporains sur la frontière séparant le Mexique et les États-Unis. Réalisées entre 1997 et 2017, autant de propositions qui questionnent la notion même de frontière, en cherchent les limites et en explorent les représentations. Les images des Mexicains Pablo Lopez Luz et Alejandro Cartagena font écho à celles des Canadiens Mark Ruwedel et Geoffrey James, du Suisse Adrien Missika, de l'Américaine Kirsten Luce et de l'Allemand Daniel Schwarz.

» Au Musée des beaux-arts du Canada

Dallaire, de l'idée à l'objet

Le design industriel rentre au musée. De la torche olympique des Jeux de Montréal de 1976 au vélo en libre-service BIXI, plus de 80 objets et des dessins originaux racontent la carrière exceptionnelle de Michel Dallaire, un pionnier du design industriel au Québec.

» Au Musée de la civilisation de Québec (MCQ)