Dans un festival offensif, les Hurricanes viennent à bout du Canadien

À 48 heures du début des festivités liées au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, les gardiens Carey Price et Cam Ward ont vu... des étoiles!

Dans un match complètement fou, marqué de revirements par-dessus revirements, les Hurricanes de la Caroline ont vaincu le Canadien de Montréal 6-5, jeudi soir au Centre Bell.

Teuvo Teravainen (2-1) et le défenseur Noah Hanifin (0-3) ont mené l'attaque des visiteurs avec des récoltes de trois points chacun. Jordan Staal, Jeff Skinner, Derek Ryan et Justin Willams ont également déjoué Price, qui a bloqué 23 rondelles.

Charles Hudon (2-1) et Jeff Petry (1-2) ont été les têtes d'affiche du Canadien avec trois points également. Brendan Gallagher et Max Pacioretty ont aussi trouvé le fond du filet contre Cam Ward, qui a réalisé 26 arrêts. Pacioretty a ajouté une mention d'aide tandis que Paul Byron a récolté un point dans un sixième match de suite.

Le deuxième vingt a fait passer les partisans du Tricolore par toute la gamme des émotions. Pour la première fois depuis le 10 décembre 2016 dans un match du Canadien, les deux équipes ont combiné leurs efforts pour marquer sept buts lors d'une même période.

Cinq de ses buts ont été inscrits dans un intervalle de deux minutes 51 secondes, et durant le match, le Canadien a effacé trois reculs différents, dont deux de deux buts.

Mais à chaque fois qu'il égalait le score, les Hurricanes reprenaient l'avance. Malgré ses trois remontées, le Canadien n'a été à égalité que pendant trois minutes 15 secondes durant tout le match.

«C'est dans ces situations qu'il faut se serrer les coudes, qu'il faut être meilleurs, être intelligents avec la rondelle et dans nos prises de décisions», a affirmé Gallagher, au sujet de cette manie de l'équipe à concéder des buts rapidement après les siens.

À l'exception de Price, qui s'envolera vers Tampa, les joueurs du Canadien auront jusqu'à lundi pour essayer de digérer cette défaite crève-coeur. Ils s'envoleront alors en direction de St. Louis pour y affronter les Blues mardi soir.

Un départ léthargique

Après une excellente sortie du début à la fin contre l'Avalanche du Colorado mardi soir, les joueurs du Canadien ont connu une première période pathétique.

Les hommes de Claude Julien ont paru totalement désorganisés dans leur territoire, procurant aux attaquants des Hurricanes plusieurs surnombres et occasions en or de marquer. Des arrêts de Price et des tirs hors cible ont empêché les visiteurs de causer plus de dommages que les deux buts qu'ils ont inscrits, ceux de Teravainen (12e) et de Staal (14e).

«La première (période), c'est inacceptable, a tranché Claude Julien. En 2e et en 3e on a eu un meilleur effort. On a mieux joué. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant d'erreurs individuelles. On avait la chance de gagner et on n'était pas assez bien préparés», a-t-il déploré.

Bing, bing, bang, bing, bang!

Limités à six petits tirs pendant les 20 premières minutes du match, les joueurs du Canadien sont sortis de leur torpeur en marquant quatre fois au deuxième vingt.

Mais si l'attaque s'est réveillée de son coma, la défensive a connu d'autres ratés en permettant aux Hurricanes d'inscrire trois buts et de rentrer au vestiaire avec une avance de 5-4.

Hudon, avec ses 5e et 6e de la saison, a donné le coup de départ de cette première explosion à 6:08 et y a mis fin à 8:59.

Entre les deux, Gallagher (18e), pour le Canadien, de même que Skinner (15e) et Teravainen (13e), pour les Hurricanes, ont trouvé le fond du filet.

Avant la fin de la période, Petry (5e) et Ryan (11e) ont touché la cible dans un intervalle de 72 secondes. Le but de Ryan est venu avec seulement 3,3 secondes à écouler à l'engagement.

D'autres buts rapides allaient suivre.

Pacioretty (16e) a profité d'un avantage numérique pour égaler le score au milieu de la troisième période, mais Williams (9e) a donné l'avance 6-5 aux Hurricanes seulement dix secondes plus tard.

Et cette fois-ci, les hommes de Bill Peters ont tenu le coup. Ils ont toutefois eu chaud lorsqu'un tir de Petry a terminé sa trajectoire sur le poteau à la droite de Ward avec environ 90 secondes à écouler au temps réglementaire.

Échos de vestiaire

Charles Hudon, au sujet de la performance de l'équipe en première période:

«Il n'y a aucune excuse, on aurait dû sortir comme on est sorti contre le Colorado. On a montré de bonnes choses en deuxième, on a montré qu'on était capable de revenir dans un match. C'est juste 'tough' de voir ça à la fin d'un match.»

Carey Price, au sujet de l'hypothèse que le Canadien ne se prépare pas aussi bien contre des adversaires de moindre qualité:

«J'espère que ce n'est pas le cas. J'aimerais penser que nous nous préparons de la même façon pour chaque partie.»