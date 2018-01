Plusieurs pensent que la nouvelle biographie Twitter d'Ivanka Trump est une insulte aux femmes

La nouvelle biographie Twitter d'Ivanka Trump est vivement critiquée.

La fille (et la conseillère) du président Donald Trump essuie les commentaires négatifs après avoir supprimé une phrase sur le fait d'être une «défenseure de l'éducation et de l'autonomisation des femmes et des filles» sur son profil Twitter au cours du week-end.

La biographie de Trump est passée de ceci:

Femme, mère, soeur, fille. Entrepreneure et défenseure de l'éducation et de l'autonomie des femmes et des filles. Ceci est ma page personnelle. Les opinions exprimées sont les miennes.

À ça:

Femme, mère, soeur, fille. Conseillère de POTUS sur la création d'emplois + l'autonomie économique, le développement de la main-d'œuvre et l'entrepreneuriat. Pg personnel Les opinions sont les miennes.

On ne sait pas ce qui a incité le changement.

La journaliste de MSNBC, Stephanie Ruhle, a repéré cette modification le même week-end que des milliers de femmes à travers le monde participaient à la deuxième marche annuelle des femmes.

As the #womensmarch2018 weekend comes to a close, please note @IvankaTrump has recently changed her @Twitter bio - IT NO LONGER INCLUDES "Entrepreneur + passionate advocate for the education and empowerment of women and girls." — Stephanie Ruhle (@SRuhle) January 22, 2018

« Alors que le week-end # womensmarch2018 touche à sa fin, veuillez noter que @IvankaTrump a récemment changé sa @Twitter bio - ELLE N'INCLUT PLUS "Entrepreneur + défenseure passionnée pour l'éducation et l'autonomie des femmes et des filles".»

Les gens critiquent Ivanka Trump depuis:

I guess she finally got honest with herself. — Are we winning yet? (@williams1977) January 22, 2018

« Je suppose qu'elle a finalement été honnête avec elle-même.»

LOL, Ivanka's feminism is as empty as her updated Twitter bio. https://t.co/JInRCx3rFW — Sarah Lerner (@SarahLerner) January 22, 2018

« LOL, le féminisme d'Ivanka est aussi vide que sa biographie Twitter mise à jour.»

Where were you during @womensmarch? You changed your Bio, you no longer care for women's rights? — Long Beach Chica (@LBxChica) January 22, 2018

« Où étiez-vous pendant @womensmarch? Vous avez changé votre Bio, vous ne vous souciez plus des droits des femmes?»

Ivanka Trump a déjà été accusée d'être « complice » des actions de son père.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.