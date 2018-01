Meryl Streep se joint à la distribution de la deuxième saison de «Big Little Lies»

Meryl Streep sera de la distribution de la deuxième saison de la série télévisée Big Little Lies, qui comptait déjà sur les actrices de renom Nicole Kidman et Reese Witherspoon.

Le réseau américain HBO a précisé mercredi, dans un communiqué, que Mme Streep jouerait le rôle de Mary Louise Wright, belle-mère du personnage campé par Mme Kidman, Celeste.

Mary Louise cherchera à obtenir des réponses au sujet de la mort violente de son fils, Perry, joué dans la première saison par Alexander Skarsgard.

En plus de tenir l'affiche de la série, Nicole Kidman et Reese Witherspoon en sont les productrices. La première saison de «Big Little Lies», réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée et diffusée l'an dernier, a remporté ces derniers mois des prix aux cérémonies des Emmy, des Golden Globes et de la Screen Actors Guild. Mme Kidman, M. Skarsgard et Laura Dern ont aussi été couronnés pour leur travail d'acteur dans la série.

Meryl Streep est l'actrice ayant obtenu le plus grand nombre de nominations dans l'histoire des Oscars. Elle a été nommée cette semaine pour la 21e fois pour son rôle dans le film The Post.

Les vedettes du grand écran sont de plus en plus séduites par les propositions de séries de télévision, mais Meryl Streep représente probablement la meilleure prise à ce jour pour un réseau télévisé — particulièrement dans un contexte où l'industrie est forcée de mieux traiter les femmes qui y oeuvrent en raison des scandales d'inconduites sexuelles et des critiques entourant l'absence de parité salariale.

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée pour la deuxième saison de Big Little Lies.

