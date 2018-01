BIEN-ÊTRE

Le magnifique défilé haute couture signé Jean-Paul Gaultier

Quand elles assistent à un défilé Gaultier, Les fashionistas grimpent au cocotier. Avec Jean-Paul, pas de mannequins fades engoncées dans la ouate, Cette Parisienne ... on l'imagine, éblouissante; dans les années 60, Peace and love, Dans vos bras elle se love. Afrique-Asie, Érotisme sous ecstasy, Coco Rocha et sa fille improvisent une chorégraphie...