Erykah Badu soutient que ses propos sur Hitler ont été sortis de leur contexte

La chanteuse Erykah Badu, à l'origine de multiples controverses, a créé un tollé après avoir affirmé qu'Hitler avait du « bon » en lui.

En entrevue avec Vulture, la chanteuse a avancé que chaque être humain avait du bon en lui, indépendamment de ses actions. « Je suis une personne profondément humaniste. Je vois le bon en tout le monde. Je vois un petit quelque chose de bon en Hitler », a-t-elle dit.

Selon Badu, l'homme d'État allemand était « un peintre hors pair ».

La chanteuse a clarifié ses propos jeudi sur Twitter. Elle invite le public à lire l'entrevue complète afin de comprendre ses propos, rapporte canoe.com. Elle ajoute que ces paroles ont été sorties de leur contexte.

People are in real pain. So I understand why my 'good' intent was misconstrued as 'bad'. In trying to express a point, I used 1 of the worst examples possible, Not to support the cruel actions of an unwell, psychopathic Adolf Hitler, but to only exaggerate a show of compassion.