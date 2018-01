David Copperfield nuance le mouvement #MeToo... avant l'arrivée de nouvelles allégations contre lui

"C'est important. Mais imaginez ce que cela fait, de croire à ce mouvement et en même temps d'avoir été accusé à tort et publiquement." Ce 24 janvier, l'illusionniste américain David Copperfield a publié sur les réseaux sociaux un texte de réaction au large mouvement de libération de la parole des femmes dans la société, et en particulier dans le milieu du divertissement.

Un détail vient toutefois semer le doute quant au bien-fondé de cette prise de position du magicien. Presque au moment même de la publication de son message, David Copperfield était à nouveau accusé d'agression sexuelle. Selon la publication people américaine TheWrap, une mannequin assure avoir été droguée puis victime d'abus de la part de David Copperfield en 1988. Brittney Lewis avait alors 17 ans.

"Ce mouvement #MeToo est essentiel et a longtemps été attendu. Nous voulons que toutes les personnes qui ont l'impression d'avoir été victimes d'inconduite sexuelle puissent reprendre le pouvoir. Et à mesure que notre écoute deviendra la règle, elles seront de plus en plus nombreuses à parler", indique le magicien.

Mais c'est ensuite qu'il vient nuancer son propos, expliquant qu'il faut aussi garder à l'esprit le sort de ceux qui ont été accusés publiquement pour des faits qu'ils n'ont pas commis, ceux dont "la vie est complètement chamboulée, comme celle de leur famille."

Une vieille affaire ressurgit pour le magicien

Et d'étayer en parlant de son histoire personnelle: "Des centaines d'articles ont évoqué une fausse histoire selon laquelle j'aurais été sujet d'une enquête du FBI. Une affaire où au final la personne qui accusait a été confondue par la police pour avoir fait le même genre de fausses accusations à l'égard de quelqu'un d'autre. La preuve de cela avait été enregistrée."

David Copperfield continue dans la même veine: "Sachant que les fausses accusations peuvent nuire à la crédibilité des autres, et rendre de mauvais services aux véritables victimes d'inconduite sexuelle, je n'ai pas voulu mettre en lumière cette affaire." Et de conclure en expliquant qu'il faut "toujours écouter et juger avec précaution, mais qu'il est aussi essentiel pour le bien-être de tous de ne pas précipiter son jugement."