10 nouveautés à ne pas manquer au Carnaval de Québec

Pas de virage majeur pour la 64e édition du Carnaval de Québec qui débute ce vendredi. L'organisation mise plutôt sur la 65e année, l'an prochain, pour effectuer des changements importants. N'empêche, de nouvelles activités s'ajoutent à la programmation du plus gros carnaval d'hiver au monde qui se déroulera du 26 janvier au 11 février.

Quoi voir ? Quoi faire avec la famille ou entre amis ? Voici dix nouveautés ou activités bonifiées à ne pas manquer cette année.

Odyss Terre de Glace

En tête d'affiche, la nouvelle expérience immersive Odyss Terre de Glace se présente déjà comme un incontournable. Proposée en soirée, sous deux formules, elle invitera les participants à faire partie du jeu en suivant l'un des deux parcours imaginés par BlackOutDesign, et axés sur la féerie de l'hiver par la magie du multimédia et du jeu. Cette expérience sons, lumières et projections se vivra au palais de Bonhomme. À noter que l'effigie est obligatoire et que, les places pour cette activité étant limitées, les carnavaleux doivent réserver en ligne.

Lumi-Danse

Une autre activité interactive nouvellement proposée est Lumi-Danse Loto-Québec. Cette activité artistique multimédia incitera les visiteurs à bouger, à danser et à dessiner sur un écran à l'aide de capteurs qui reproduiront leurs mouvements. Ceux-ci pourront repartir avec une photo-souvenir de leurs exploits et talents créatifs.

Déménagement de l'International de sculpture sur neige

Incontournable du Carnaval, l'International de sculpture sur neige a toujours lieu. Mais le prestigieux concours sera présenté sur un autre site ; déménagé à la place George-V cette année, à deux pas de la Grande Allée. Selon l'organisation, ce terrain plus plat sera plus vivant et plus attrayant. Deux volets au concours, national et international, sont toujours présentés.

La Glissade de glace VIA Rail sur Grande Allée

Un autre déménagement est celui de la Glissade de glace VIA Rail qui s'installera au cœur de la Grande Allée. Activité phare du Carnaval, la longue glissade de glace de 90 mètres sera également ouverte plus longtemps, pour ainsi accueillir encore plus de carnavaleux et diminuer les files d'attente.

Ateliers de sculpture sur glace

Envie de sculpter la glace à votre tour ? Des Ateliers de sculpture sur glace seront offerts à ceux et celles qui souhaitent en apprendre plus sur ce métier fascinant. Donnés par le sculpteur en chef du palais de Bonhomme, Marc Lepire, les ateliers d'une heure permettront d'apprendre les rudiments en sculptant un bloc de glace entier en groupe de 2 à 4 personnes. Cette activité sera accessible en billetterie et sur réservation.

Les samedis givrés

Hors des sites officiels, le Carnaval se transporte et se vit un peu partout à Québec! Les samedis du Carnaval seront également animés dans le quartier Petit Champlain et à Place-Royale. Découvrez le parcours de 40 sculptures de glace suivant la thématique «Tintin au Carnaval», en plus de profiter du bar extérieur à Caribou, de la musique traditionnelle et des foyers chaleureux.

Éclat, les Duchesses vous reçoivent

Magasiner avec les duchesses, ça vous tente les filles ? L'événement « Éclat, les Duchesses vous reçoivent » est une soirée de magasinage privée qui se déroulera à Laurier Québec le 31 janvier prochain dans le cadre du Carnaval de Québec. Lors de cette soirée de magasinage exclusive, les participantes auront droit à une kyrielle de privilèges et d'attentions: tirages de cartes-cadeaux, service de stylisme et des rabais dans sept boutiques ouvertes expressément pour elles; en plus d'un DJ et service de mixologie. Des billets sont en vente.

Mission sur les traces de l'orignal d'or

Un nouveau parcours actif attend les enfants sur le site le Monde de Bonhomme qui leur est destiné. Intitulé « La Mission sur les traces de l'orignal d'or », le parcours est constitué d'une série de 9 défis de force, de dextérité et d'astuce. Sans oublier les autres activités familiales sur place, dont la fermette, le hockey bottine et le populaire jeu de soccer géant. Rappelons que l'effigie du Carnaval n'est pas requise pour les enfants de moins de 8 ans.

Défi-évasion

Rassemblez vos amis et montrez votre jugeote et votre génie! Direction Le Camp à Jos (au parc de la Francophonie) pour jouer au nouveau Défi-Évasion : La Légende de Jos. Les adeptes d'escape the room se creuseront les méninges pour acheter les secrets d'un tavernier du 19e siècle témoin des plus grands exploits de Jos Montferrand.

Le Viking le plus fort

En guise de clôture du Carnaval, le 11 février, les carnavaleux pourront assister à la compétition du Viking le plus fort au Canada, le tout premier concours d'hommes forts en son genre au pays. Cette compétition professionnelle comprendra cinq épreuves s'inspirant de l'époque historique des vikings : le transport du cadre en bois, la prise d'Hercule, le chargement de pierres naturelles, le lever du tronc et le tir du traîneau.

Toute la programmation est au www.carnaval.qc.ca