Une conductrice de train se fait virer à cause de photos jugées osées

Stephanie Katelnikoff, 28 ans, une conductrice de train pour Canadien Pacifique, s'est fait virer à cause de photos d'elle jugées osées publiées sur les médias sociaux. Les images vont à l'encontre du code d'éthique et de la politique d'internet de la compagnie.

Selon CBC, la conductrice de train avait déjà été mise à pied par Canadien Pacifique après un déraillement de train à Banff en 2014. CP Rail l'aurait blâmée pour l'accident, tout en disant qu'elle n'avait pas la formation et l'expérience nécessaire pour conduire. Katelnikoff s'était ensuite confiée à CBC par rapport à son rôle dans l'accident, ce qui n'avait pas été vu d'un bon oeil par la compagnie ferroviaire.

À la suite d'une longue enquête, il fut déterminé que CP Rail avait agit en mauvaise foi en virant Katelnikoff, parce que ce serait un bris dans le chemin de fer qui aurait causé l'accident plutôt que sa conduite.

De plus, la compagnie ferroviaire aurait aussi viré la jeune femme parce qu'elle avait rempli une plainte d'agression sexuelle par un collègue, selon The Calgary Herald. La compagnie aurait voulu cacher cet incident en renvoyant la conductrice plutôt qu'en y répondant.

À la suite de cette enquête, Katelnikoff a retrouvé son poste de conductrice.

Or, apprend cette semaine que Katelnikoff a été renvoyée de nouveau en novembre après avoir violé le code de conduite d'éthique, d'internet et de politique de courriel de la compagnie.

Les photos jugées osées incluent des photographies de la jeune femme en sous-vêtements ou en petite tenue, sur un chemin de fer ou derrière un train.

En voici quelques exemples:

L'histoire de Katelnikoff est rapidement devenue virale, et les internautes n'ont pas hésité à donner leur opinion sur la situation. «Je prend le côté de Stephanie Katelnikoff sur ce cas-là. On dirait que la compagnie cherchait désespérément des raisons de la virer de nouveau. Elle répare des vélo et les donne aux enfants», a tweeté Kit Marlowe.

I take Stephanie Katelnikoff's side on this one. Looks like the Company was desperately looking for reasons to fire her again. She fixes bikes and gives them away to kids for crying out loud. https://t.co/F8HVKaW0fg