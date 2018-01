On peut désormais passer ses vacances dans la villa de Pamela Anderson à Malibu (mais c'est cher)

Pamela Anderson a bouclé ses valises. Elle quitte sa villa californienne de Malibu pour s'installer... en France. Et la raison de ce déménagement express n'est autre que la relation qu'elle entretient depuis mai 2017 avec Adil Rami, célèbre défenseur de l'Olympique de Marseille.

Selon des informations de TMZ, l'actrice de la série "Alerte à Malibu" partage déjà un logement avec son amoureux et son golden retriever. Et en pliant bagage pour sa nouvelle vie loin de Malibu, l'actrice n'a pas omis de penser à l'avenir de sa villa, et de la rente que celle-ci va pouvoir lui rapporter.

Un loyer mensuel à plusieurs dizaines de milliers de dollars

Sur le site internet qui s'occupe de la location de la villa de Pamela Anderson, les prix sont détaillés dans le descriptif de l'offre. Alors si vous voulez louer la maison et patauger dans la piscine de la plus célèbre des surveillantes de baignade, il faudra sérieusement économiser.

Pour un mois en basse saison, le loyer s'élève à 40 000 dollars. Et pour l'été, le prix double presque pour atteindre 70 000 dollars.

À ce prix là, les riches locataires pourront profiter de 510 mètres carrés habitable avec des escaliers flottants, des placards massifs, une baignoire style Picasso, une maison d'amis (et non une chambre), une piscine et bien évidemment, la vue sur l'océan Pacifique.

Selon des informations du Time et du Sun, Pamela Anderson aurait acheté sa villa en 2008 pour 1,8 million $US et aurait effectué de grands travaux lui permettant de faire grimper la valeur de sa maison à 7 millions $US.

